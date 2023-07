Wanda Nara

Wanda Nara ricoverata, Icardi rompe il silenzio e torna sui social con delle emoticon di incoraggiamento: un cuore e un leone

E' stata ricoverata nella clinica Los Arcos di Buenos Aires per dolori allo stomaco, ma i media argentini hanno rilanciato la notizia che sentenzierebbero una leucemia.

Wanda Nara ha silenziato i social e il suo ultimo post risale a 5 giorni fa. Mauro Icardi e l’Argentina sono in ansia in attesa dell’esito degli esami clinici che arriveranno nei prossimi giorni e che spiegheranno il malore della showgirl. E’ stata ricoverata nella clinica Los Arcos di Buenos Aires per dolori allo stomaco, ma i media argentini hanno rilanciato la notizia secondo cui i valori dei globuli bianchi alti e la milza ingrossata sentenzierebbero una leucemia.

I pettegolezzi e le voci incontrollate sullo stato di salute di Wanda Nara fioccano, ma la sexy moglie di Mauro Icardi al momento ha preferito sparire dai social e ritirarsi con il calciatore, i figli Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella e la madre nel quartiere Palermo di Buenos Aires.

E mentre la showgirl ha ammutolito i propri profili social dal giorno del suo ricovero, su Instagram è tornato il marito, Mauro Icardi. L'attaccante del Galatasaray ha postato una serie di foto che ritraggono la coppia alla serata di gala per gli Oscar della tv argentina dove Wanda è stata premiata per la conduzione dell'edizione locale di Master chef. Nessun testo solo delle emoticon che mostrano un cuore e un leone. Forse un messaggio di incoraggiamento verso la moglie in quello che sembra essere un momento di difficoltà di tutta la famiglia.

