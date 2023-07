malattia Wanda Nara

Wanda Nara si sfoga su Instagram: ''I miei figli hanno avuto una diagnosi da un giornalista che nemmeno io avevo, voglio privacy''

Wanda Nara ha deciso di fare chiarezza dopo il ricovero in ospedale e le voci incontrollate sulla malattia che l'avrebbe colpita.

"Come ogni mamma ho cercato di nascondere ai miei figli le mie paure, le mie angosce. Non avevo ancora una diagnosi certa della mia malattia. Purtroppo venerdì i miei figli hanno ricevuto la conferma da un giornalista riguardo una diagnosi di cui non ero a conoscenza". Wanda Nara, conduttrice tv e moglie del centravanti Mauro Icardi, parla per la prima volta, in un post su Instagram, dopo l'annuncio del ricovero d'urgenza nella clinica Los Arcos di Buenos Aires e l'uscita di alcune indiscrezioni - che fanno riferimento ad una diagnosi di leucemia - da parte di un giornalista dell'emittente Radio Mitre concernente la sua salute e un quadro clinico complesso.

"I miei figli hanno sempre saputo tutto di me, avrei scelto di parlare loro con i risultati in mano e soprattutto con i miei tempi. Sono già a casa in attesa di altri esami e seguendo le indicazioni dei professionisti che mi seguono. Tutto nell'assoluta privacy anche per proteggere i mie figli", aggiunge.

"Mercoledì ho deciso da solo di fare analisi di routine, come faccio sempre ogni volta che viaggio o una volta all'anno. Alcuni valori sono risultati anomali e ho preso la decisione di ricoverarmi per sottopormi ad altri controlli che sono andati bene. Giovedì ho lasciato la clinica per sottopormi ad esami in una struttura specializzata. L'ho fatto cercando di ottenere maggiori informazioni rispetto ai risultati dei miei controlli", la ricostruzione di Wanda Nara.

