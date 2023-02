Zelensky a Bruxelles

Zelensky al Parlamento europeo: ''Ue significa libertà. Noi difendiamo noi, noi difendiamo voi''

''L'Ucraina vincerà e diventerà membro dell'Ue. Grazie a tutti gli europei per aver sostenuto l'Ucraina in questa battaglia storica'', dice Zelensky.

Davanti al Parlamento europeo il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky ha affermato: "L'Europa significa libertà, questo è il nostro modo di vivere e questa è la casa del mio Paese. L'Ue per la prima volta ha inviato massicci aiuti militari e sta valutando positivamente le nostre riforme. L'Ucraina vincerà e diventerà membro dell'Ue. Grazie a tutti gli europei per aver sostenuto l'Ucraina in questa battaglia storica".

"Noi difendiamo noi, noi difendiamo voi", ha poi aggiunto Zelensky, ringraziando i parlamentari europei per "difendere il nostro modo di vivere e per l'aiuto inflessibile, per il sostegno di tutta Europa. Io mi presento a voi per difendere la porta di ingresso di questa casa", ha detto riferendosi alla "casa europea" e dicendosi certo che l'aggressione russa andrà a "sbattere i denti contro la nostra difesa".

Zelensky è stato accolto da una doppia standing ovation: non appena è arrivato al Parlamento europeo e alla fine del suo discorso, quando è stato accolto con uno scrosciante battimano di un minuto e trenta secondi. Alla fine del discorso, il presidente ucraino e la presidente dell'europarlamento Roberta Metsola hanno dispiegato e tenuto assieme la bandiera europea e gli applausi sono stati zittiti dagli inni nazionale ucraino e l'inno europeo.

