Zelensky alla Casa Bianca, Biden: ''Usa vogliono una pace giusta. Siamo con voi, al vostro fianco''

Biden a Zelensky: ''Sei l'uomo dell'anno''.

Zelensky ha incontrato Biden nello Studio Ovale della Casa Bianca. "Gli Stati Uniti vogliono una pace giusta. Siamo con voi, al vostro fianco. Gli ucraini con il loro coraggio sono un'ispirazione per il mondo", ha affermato il presidente ucraino.

"La Russia tenta di usare l'inverno come un'arma, ma gli ucraini continuano a ispirare il mondo con il loro coraggio e la loro resilienza. Sono trascorsi 300 giorni di guerra, difficile da credere", ha ricordato il presidente Biden.

"Sei l'uomo dell'anno". Così Biden in riferimento alla copertina recentemente dedicata al presidente ucraino dalla rivista Time.

Come dono per Biden, Volodymyr Zelensky ha portato alla Casa Bianca un’onorificenza militare. "Non la merito ma la apprezzo molto", ha detto Biden.

