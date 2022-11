Guerra Ucraina-Russia

Zelensky all'Assemblea parlamentare Nato: ''Proteggere gli impianti nucleari ucraini da sabotaggi russi''

Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha chiesto alla Nato di proteggere gli impianti nucleari nel Paese dal ''sabotaggio russo''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 21/11/2022 - 18:17:20 Letto 745 volte

Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha chiesto alla Nato di proteggere gli impianti nucleari nel Paese dal "sabotaggio russo".

In un videomessaggio all'Assemblea parlamentare della Nato in corso a Madrid, Zelensky ha sottolineato come "tutti siamo interessati ad evitare incidenti pericolosi nelle nostre centrali nucleari: tutti abbiamo bisogno di protezione dai sabotaggi russi degli impianti nucleari".

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Instagram Zelensky

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!