Zelensky incoraggia la popolazione a resistere: ''L'Ucraina è a una svolta, siamo sulla strada della vittoria''

In un videomessaggio pubblicato sul proprio profilo Telegram il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, assicura che ''abbiamo già raggiunto una svolta strategica. Siamo già sulla strada per la vittoria''.

11/03/2022

Mentre Putin ammette per la prima volta che le sanzioni hanno rappresentato "un duro colpo" per l'economia russa, il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, incoraggia la popolazione a resistere.

E in un videomessaggio pubblicato sul proprio profilo Telegram assicura che "abbiamo già raggiunto una svolta strategica. Siamo già sulla strada per la vittoria". Zelensky ha però aggiunto che "c'è ancora bisogno di tempo, pazienza, saggezza, energia, capacità di fare il proprio lavoro al massimo, per vincere insieme".

