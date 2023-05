Zelensky a Roma

Zelensky probabilmente domenica a Roma: possibile incontro con il Papa, Mattarella e Meloni

Zelensky all'interno di una serie di visite in Paesi Ue, nei prossimi giorni potrebbe ipotizzare una visita lampo a Roma.

Il presidente ucraino Volodimyr Zelensky,si aprende in ambienti parlamentari della maggioranza, dovrebbe incontrare probabilmente la premier Giorgia Meloni a Roma domenica. La visita è ancora in via di definizione.

"È possibile che il Papa incontri il presidente ucraino nella giornata di sabato". Lo dicono fonti vaticane, rispondendo in merito alle indiscrezioni secondo le quali il presidente Zelensky possa fare una visita lampo a Roma. Si tratta al momento solo di un'ipotesi e non ci sono dunque conferme ufficiali sull'ora e sul luogo di questo eventuale incontro.

