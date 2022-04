Guerra Ucraina-Russia

Zelensky torna a chiedere armi e teme gli attacchi chimici: ''Truppe russe hanno lasciato mine ovunque''

''Preoccupazione per un possibile attacco con armi chimiche nella nuova fase del terrore'' è stata espressa dal presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky.

12/04/2022

"Le truppe russe hanno lasciato mine ovunque. Nelle case, nelle strade, nelle auto, nelle porte. Hanno fatto di tutto per rendere il più pericoloso possibile il ritorno in queste aree. Hanno fatto di tutto per uccidere o mutilare il maggior numero possibile della nostra gente quando sono stati costretti a ritirarsi dalla nostra terra". Lo ha detto il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, in un video messaggio - come riporta il Guardian -, parlando di "centinaia di migliaia di oggetti pericolosi, mine e proiettili inesplosi" trovati nelle regioni del nord del paese.

"Preoccupazione per un possibile attacco con armi chimiche nella nuova fase del terrore" è stata espressa da Zelensky, che non ha però confermato il loro utilizzo a Mariupol da parte dei russi.

Volodymyr Zelensky torna a chiedere l'invio di armi, tanto più necessarie per liberare Mariupol dall'assedio russo, nel 48esimo giorno di guerra tra Russia e Ucraina. In un video diffuso nella notte, il presidente ucraino ha sottolineato la responsabilità nella morte di migliaia di civili ucraini di chi le tiene nei propri arsenali: "Se avessimo caccia e veicoli blindati pesanti a sufficienza e l'artiglieria necessaria, ce la potremmo fare. Sono sicuro che avremo quasi tutto quello che ci serve. Ma non si perde solo tempo, si perdono anche le vite degli ucraini, vite che non torneranno più indietro", ha detto Zelensky.

