Meteo, martedì 25 giugno allerta gialla per temporali e arancione per rischio incendi e ondate di calore

Su Palermo allerta gialla per temporali e arancione per rischio incendi e ondate di calore

di Palermomania.it | Pubblicata il: 24/06/2024 - 18:08:57 Letto 825 volte

La Protezione civile regionale oggi pomeriggio ha pubblicato due avvisi che riguardano Palermo, validi entrambi dalle ore 16.00 di oggi fino alle ore 24.00 di domani, 25 giugno 2024: uno per il rischio meteo idrogeologico e idraulico per temporali (livello di allerta classificato come GIALLO con precipitazioni "da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale", l'altro per rischio incendi e ondate di calore (livello di allerta classificato come ARANCIONE, "con temperatura massima percepita 30°C").

Fonte: Protezione Civile Regionale

