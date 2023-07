Calcio, business e nostalgia

Il Camp Nou demolito: As Time Goes By

La sensazione di aver sprecato la propria giovinezza per niente si acuisce drammaticamente quando vediamo rimuovere con indifferenza persino i simboli che ci legavano a quelle nostre - solo nostre? - (ir)realtà.

di Sergio Longo | Pubblicata il: 12/07/2023

Strane coincidenze della storia. Oggi è iniziata, tra la disperazione dei tifosi blaugrana, la demolizione del leggendario stadio del Barcellona e qualche giorno fa chi ama il calcio ha ricevuto la ferale notizia della scomparsa a Milano, sua città di adozione, di Luis Suarez, il più grande centrocampista che l'Inter - la "Grande Inter" di Helenio Herrera - abbia mai avuto.

I vecchi tifosi della squadra milanese in questo frangente vanno sicuramente accomunati a quelli catalani per uno strano scherzo del destino. Era il 1961 ed il grande "Luisito" veniva venduto all'Inter di Angelo Moratti per la fantasmagorica (per quei tempi) cifra di 250 milioni di lire. Per il Barcellona fu una grande perdita sportiva, ma l'ingente introito di denaro consentì ai catalani di completare il nuovo stadio già in piedi dal 1957: il Camp Nou, oggi in demolizione. L'Inter invece prese il volo conquistando tutto il conquistabile per quasi tre anni (3 scudetti, 2 Coppe dei Campioni, 2 Coppe Intercontinentali).

Mentre il tempo scorre inesorabile verso l'oblio dei più, chi resta si trova spaesato nel ricordo di momenti felici della vita non più certificabili per la scomparsa dei medesimi protagonisti all'origine di quegli stati d'essere. E ci si domanda con stupore di noi stessi: "Ma è successo davvero?" La sensazione di aver sprecato la propria giovinezza per niente si acuisce drammaticamente quando vediamo rimuovere con indifferenza persino i simboli che ci legavano a quelle nostre - solo nostre? - (ir)realtà. Uno di questi - quanto vi siamo vicini tifosi del Barcellona! - è il vecchio, grande e bellissimo stadio di San Siro (o Meazza, che dir si voglia).

Ebbene, in ossequio al business più sfrenato, anche la "Scala del calcio" sembra destinata a cadere picconata insieme ai ricordi di chi vi ha vissuto passioni indimenticabili.

E' la legge dei nuovi barbari: non si fanno prigionieri.

Fonte Immagine: Wikipedia

