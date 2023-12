Anello Ferroviario Palermo

Il progetto dell'Anello Ferroviario di Palermo

La storia dell'anello ferroviario di Palermo, una linea ferroviaria in costruzione sulla direttrice ferrovia Palermo Notarbartolo-Palermo Marittima.

di Davide Bommarito | Pubblicata il: 28/12/2023 - 00:04:00 Letto 772 volte

L'anello ferroviario di Palermo è una linea ferroviaria in costruzione sulla direttrice ferrovia Palermo Notarbartolo-Palermo Marittima. Il percorso previsto è circolare, a binario semplice (chiamato erroneamente unico), con 8 fermate totali (ad opera completa), per una lunghezza totale di circa 7 km.

Come abbiamo visto nel precedente articolo, questa tratta urbana Palermo Notarbartolo-Palermo Marittima ha subito una trasformazione, avvenuta il 26 maggio 1990 con un passaggio da merci a passeggeri.

L'intenzione iniziale era quella di completare la linea di raccordo fino al porto, arrivando così alla Stazione Marittima, ma per problemi doganali il collegamento non fu fatto.

Un’altra occasione di completare il collegamento con il porto si concretizzò nel maggio del 2006, con il bando di gara emanato da Italferr per la realizzazione del primo lotto funzionale.

Lo scopo era quello di costruire un'infrastruttura integrata con il passante ferroviario (ricordiamoci che non è una metropolitana, a Palermo non esiste) e con la rete tranviaria di Palermo, nonché eventualmente con l'ipotizzata metropolitana leggera cittadina (di cui parleremo in un altro articolo, questa è la vera Metro rimasta solo carta di progettazione negli uffici del Comune).

Ritornando al tema il 22 giugno 2007 la Tecnis di Catania si aggiudicò l'appalto per un importo di 97,5 milioni di euro; vicende giudiziarie e contenziosi hanno tuttavia impedito l'apertura dei cantieri, per cui sei anni dopo, nel 2013, i lavori non risultavano ancora avviati.

Nel frattempo, il 13 settembre 2012, la Giunta Regionale Siciliana autorizzò il finanziamento di 27,991 milioni di euro, dovuto ad alcune varianti proposte da RFI (quale soggetto attuatore dell'intervento), con l'aumento dell'aliquota IVA. Il progetto originario era già stato finanziato con il precedente Programma operativo di Agenda 2000, per un importo di 124 milioni di euro.

Il progetto ha un importante obiettivo (prossimo alla realizzazione), collegare in treno la zona Porto, Centro Città e Aeroporto. Un opera che viene sottovalutata da molti , vista la sua importanza principale (togliere l’auto a cui noi Palermitani siamo tanto abitutati) e favorire l’uso del mezzo pubblico. L’opera sta per concludersi e finalmente avremo una fermata del treno (Politeama) in pieno centro.

(Figura 1 Progetto dell'anello ferroviario)

I lavori per il prolungamento del tracciato da Giachery a Politeama sono iniziati ufficialmente nel settembre del 2014, ma ancora l’anello ferroviario si tira dietro le vicissitudini di Tecnis. I lavori procedono molto al rilento a causa di numerose inchieste giudiziarie, fino alla rescissione del contratto per motivi fallimentari.

Dopo Tecnis, è arrivata la D’Agostino Costruzioni Generali nell’estate 2019. La ditta ha continuato a lavorare anche durante il periodo Covid, al momento del loro arrivo il progetto era solo al 20% della realizzazione .

A ottobre 2022 la D’Agostino Costruzioni termina degli scavi per la stazione Politeama.

Al momento della scrittura di questo articolo, dicembre 2023, per riallacciarci al precedente, sono attive solamente le fermate Palermo Notarbartolo, Imperatore Federico, Fiera e Giachery.

Risultano in conclusione le opere delle nuove stazioni Libertà, Porto e Politeama.

Dopo un lungo iter si stanno concludendo i lavori con la D’Agostino Costruzioni, completando il primo lotto dei lavori con data di fine (come si legge nel tabellone) a Marzo 2024 come opere di ingegneria civile. Successivamente nei mesi a seguire si realizzeranno le opere di attrezzaggio della linea (installazione binari, linea elettrificata, scambi ecc..) e in seguito si procederà alle prove in linea e al collaudo ed apertura al pubblico. L’inaugurazione potrebbe avvenire se non ci sono intoppi entro fine 2024.

(Figura 2 Tabellone lavori)

Nei prossimi articoli verranno trattati i dettagli delle fermate in corso di realizzazione con approfondimento delle tempistiche di percorrenza.

Per la scrittura del seguente articolo si sono usate le seguenti ricerche bibliografiche:

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!