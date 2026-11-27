Inclusione scolastica

Dl Scuola, Ida Carmina (M5S): ''Con Meloni e Valditara la scuola diventa un tribunale per le famiglie migranti''

La deputata del Movimento 5 Stelle contesta le misure introdotte dal provvedimento, richiamando l'esempio di Salemi e la storia dell'emigrazione siciliana. Chiesto il potenziamento dei percorsi di apprendimento della lingua italiana.

L’onorevole Ida Carmina, deputata del Movimento 5 Stelle, interviene sull’approvazione del Dl Scuola, contestando le misure che, a suo giudizio, risultano discriminatorie nei confronti dei bambini e delle famiglie di origine straniera.

Nel suo intervento alla Camera, la parlamentare ha richiamato l’esempio di Salemi, città che custodisce le testimonianze storiche delle tre grandi religioni monoteiste, cristiana, ebraica e musulmana, attraverso i quartieri della Giudecca e del Rabato.

«Salemi ci consegna una lezione importante: si può vivere insieme, nel rispetto reciproco, senza rinunciare alla propria identità», afferma Carmina, ricordando anche le discriminazioni subite dagli emigrati siciliani per la loro provenienza e la loro lingua.

«Noi siciliani sappiamo cosa significa essere discriminati per la propria origine, per la propria lingua, per la propria identità. Non possiamo dimenticare la nostra storia e ripetere oggi, nei confronti di altre famiglie, le stesse ingiustizie che abbiamo subito».

La deputata contesta in particolare la norma che, secondo la sua interpretazione, collega l’esercizio della responsabilità genitoriale alla conoscenza della lingua italiana da parte dei genitori delle famiglie migranti.

«Imparare l’italiano è fondamentale per integrarsi e partecipare pienamente alla vita della nostra comunità. Ma la lingua si insegna, non si impone con le minacce e non può diventare una misura della capacità di essere buoni genitori».

Carmina chiede maggiori investimenti, percorsi formativi accessibili e il potenziamento dei CPIA, contestando la previsione di sanzioni fino a mille euro e i meccanismi di segnalazione e controllo delle famiglie.

«La scuola non è un luogo di segnalazione e controllo! È un presidio di democrazia, emancipazione, uguaglianza e inclusione. Gli insegnanti devono educare, formare e accompagnare, non essere trasformati in strumenti di controllo delle famiglie».

«Non possiamo essere stati un popolo di emigranti e diventare oggi un Paese che discrimina chi emigra. L’integrazione si costruisce con la conoscenza, il rispetto, i diritti e la solidarietà. Non con la paura, le sanzioni e la persecuzione delle famiglie», conclude la deputata del M5S.