Avere a cuore la salute del bambino, a Palermo il convegno ''Importanza dei primi mille giorni di vita: interventi precoci, sorveglianza, investimenti''

Nei primi mille giorni di vita, periodo compreso tra concepimento e i due anni di età, si pongono le basi per un adeguato sviluppo fisico e psichico del bambino.

Numerosi studi dimostrano che la nostra vita solo per un terzo è influenzata da fattori genetici, tutto il resto, compresi gli aspetti psico-relazionali, sono frutto di epigenetica, ambiente, relazioni sociali, contesto storico.

Gli interventi di prevenzione, di protezione e/o di cura realizzati con tempestività in questa primissima fase della vita portano a risultati di salute positivi a breve, medio e lungo termine, non solo per il bambino e l’adulto che sarà, ma anche per la comunità e le generazioni che seguiranno.

Tali risultati possono essere ottenuti solo se si pongono in atto i correttivi necessari quali un sano stile di vita per entrambi i genitori, una adeguata alimentazione anche per it neonato/bambino, il controllo e la riduzione di potenziali fattori di rischio per le malformazioni congenite, un evento parto svolto in modo quanto più fisiologico possibile, l’applicazione dei programmi di screening neonatali per la diagnosi precoce di patologie, le vaccinazioni, etc..

Questi temi saranno affrontati nel convegno del 11-12 aprile 20204 presso il San Paolo Palace Hotel di Palermo, "Importanza dei primi mille giorni di vita: interventi precoci, sorveglianza, investimenti'', con il confronto di esperti nazionali, al fine di delineare dei messaggi forti che rimangano nel bagaglio culturale di ognuno di noi.

Il programma

