convegno

''Il ruolo della medicina di laboratorio nelle malattie neurologiche e nell'invecchiamento, l'11 Aprile convegno al Policlinico di Palermo

Le malattie neurologiche, incluse le malattie neurodegenerative, quali l'Alzheimer, sono in crescente aumento nella popolazione generale, soprattutto a causa dell'aumentata aspettativa di vita, in tal contesto, la Medicina di Laboratorio ha un ruolo fondamentale.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 08/04/2024 - 11:09:38 Letto 845 volte

Giovedì 11 Aprile, alle 09:00, nell'Aula "M. Ascoli" dell'A.O.U.P. "Paolo Giaccone" (via del Vespro, 129), si terrà il congresso sul tema "Il ruolo della medicina di laboratorio nelle malattie neurologiche e nell’invecchiamento: dalla ricerca alla pratica clinica", presieduto dal Prof. Marcello Ciaccio dell'Università degli Studi di Palermo.

L'iniziativa si aprirà con la Lectio Magistralis del Prof. Mario Plebani, dell’Università degli Studi di Padova, dal titolo "Malattie Neurologiche: una sfida per la Medicina del Terzo Millennio", e proseguirà con due sessioni scientifiche in cui interverranno i maggiori esperti nazionali del settore per discutere le più recenti evidenze scientifiche relative ai biomarcatori di invecchiamento e delle malattie neurodegenerative, sottolineando l’importanza dell’integrazione ed interazione tra Medicina clinica e Medicina di laboratorio.

Le malattie neurologiche, incluse le malattie neurodegenerative, quali l’Alzheimer, sono in crescente aumento nella popolazione generale, soprattutto a causa dell'aumentata aspettativa di vita. In tal contesto, la Medicina di Laboratorio ha un ruolo fondamentale consentendo l'identificazione precoce di alterazioni patologiche, prima che si manifestino i sintomi clinici, e la diagnosi differenziale.

Fonte: Policlinico di Palermo

Il Programma

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!