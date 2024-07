Ipertrofia muscolare

Ipertrofia muscolare: la chiave per sbloccare la crescita

Cerchi di guadagnare qualche muscolo, ma hai raggiunto un plateau? Leggi questo articolo per tornare alle basi e sbloccarti una volta per tutte!

Se sei qui perché vuoi scoprire come stimolare la crescita muscolare, allora sei nel posto giusto! Detto anche "ipertrofia", questo processo di natura biologica è opposto al catabolismo. Se invece pensi che questo argomento interessi solo gli agonisti, ti sbagli! Anche chi pratica sport a livello amatoriale o desidera rafforzarsi può trovare tante informazioni utili.

Ad esempio, sapevi che una delle strategie più funzionali consiste nell'adottare una dieta sana, nel praticare regolarmente attività fisica e nell'affidarsi a un metodo di integrazione coadiuvante che includa una o più sostanze efficaci, come Testomed. A questo link trovi il prezzo del testosterone enantato.

Bando alle ciance e scopriamo insieme come strutturare un approccio funzionale!

Step 1: rivisita la dieta

Se vuoi intraprendere un percorso di rafforzamento della massa muscolare, parti dalla dieta! In molti la ritengono un fattore relativamente importante, poiché mettono lo sport al primo posto.

Alcune persone pensano infatti che basti sudare quotidianamente sette camicie in palestra e il gioco è fatto. Se a colazione hanno divorato un cappuccino con latte intero e due fette di crostata preparata con quintali di burro, a pranzo hanno mangiato un triplo hamburger con una porzione extra di patatine e a cena hanno in piano di farsi fuori una pizza con salsiccia, se tanto poi vanno in palestra e fanno 3 ore di cardio smaltiscono tutto… no?

In teoria, sì, se non vedono l'ora di stramazzare a terra privi di sensi. Alla fine, gli esercizi cardio ti permettono sicuramente di bruciare molte più calorie di tanti altri sport e discipline.

Ma qui il focus è un altro…

Step 2: allenati con consapevolezza

Il focus è che la palestra NON è una punizione, ma un piacere! Se fai movimento in modo consapevole, sostenibile e ti tieni alla larga da qualsiasi tipologia di mentalità tossica, non solo fai un favore alla tua salute, ma stimoli anche la produzione dell'ormone della felicità (ovvero, delle endorfine), che promuove il buonumore e ti aiuta a gestire al meglio lo stress.

Tornando a noi, il nostro focus oggi è l'accrescimento della massa muscolare, perciò è sottinteso che una regolare attività fisica ne promuova lo sviluppo. E no, non c'è bisogno che ti rinchiuda in palestra o in camera e ti alleni senza sosta 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 (o quasi!).

In questo caso, i progressi tarderebbero ad arrivare. Perché? Perché finiresti per sovraccaricare la muscolatura… e il sovraccarico muscolare aumenta il rischio di infortunio.

Piuttosto, provvedi a strutturare una routine che rispecchi sia le tue esigenze che le tue preferenze, in cui alterni i giorni di lavoro a quelli di riposo così da concedere al tuo corpo il tempo necessario per un recupero ottimale a 360°.

Conclusioni

…e il testosterone enantato che fine ha fatto? Il motivo per cui abbiamo deciso di menzionarlo a fine articolo è molto semplice: fin troppi iniziano cicli di questa sostanza senza consultare il parere del proprio medico curante, senza informarsi a dovere e riponendo una smisurata fiducia nelle mani di un prodotto che, sì, è efficace, ma non può fare miracoli.

Per questo motivo, l'importante è che capisca che devi concentrarti innanzitutto su uno shift delle tue abitudini alimentari, che devi praticare attività fisica in modo regolare ma sempre consapevole e che, solo dopo aver costruito una solida base di partenza, potrai affidarti a un integratore ad hoc.

