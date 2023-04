Contraccezione orale

Pillola anticoncezionale gratis per tutte le donne di tutte le fasce d'età

Via libera anche alla rimborsabilità dei farmaci per la Prep, la cosiddetta profilassi pre-esposizione anti- Hiv.

Contraccezione orale gratis per tutte le donne in Italia, a prescindere dall'età. Il Comitato prezzi e rimborsi (Cpr) dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha dato via libera alla decisione di rendere gratuita la contraccezione orale, per le donne di tutte le fasce d'età, con un costo totale per le casse dello Stato stimato in circa 140 milioni di euro l'anno. A riportarlo è Quotidiano Sanità, in un'intervista a Giovanna Scroccaro, presidente del Cpr Aifa.

Via libera anche alla rimborsabilità dei farmaci per la Prep, la cosiddetta profilassi pre-esposizione anti-Hiv.

