Sanità, riconosciuta la teleriabilitazione in Sicilia

''Un grande aiuto per i pazienti e le loro famiglie'', ha dichiarato Angela Foti, vicepresidente dell'Ars e deputata regionale di Attiva Sicilia.

In Sicilia la teleriabilitazione, cioè effettuata on line da remoto, continuerà a essere erogata anche adesso che è terminato lo stato di emergenza. Dall’assessorato regionale alla Sanità è arrivata, infatti, la proroga per questa tipologia di prestazioni che era stata attivata nel corso della primavera del 2020 in seguito alla pandemia e al lockdown. Ne dà notizia Angela Foti, vicepresidente dell’Ars e deputata regionale di Attiva Sicilia.

“La teleriabilitazione adesso non sarà più solo un intervento di emergenza – afferma Foti – Si tratta di un grande aiuto nei confronti di quei pazienti, e delle loro famiglie, che per esigenze particolari o difficoltà personali non possono affrontare spostamenti, mascherine, socialità. Il servizio ha mostrato la sua efficacia nel periodo più complesso dell’emergenza sanitaria e ha permesso alla Sicilia di sperimentare un sistema che adesso può diventare la normalità. Per questo mi sono battuta fin dai primi mesi della pandemia, a fianco dei centri di riabilitazione e delle famiglie. Ringrazio l’assessore Razza e l’assessorato alla Sanità per la sensibilità dimostrata verso questo tema”.

Nel 2020 a causa del lockdown i servizi di riabilitazione e assistenza furono sospesi. Poi alcuni ripresero in modalità on line e qualche mese fa governo, regioni e pubblica amministrazione hanno raggiunto un accordo sulle “Indicazioni nazionali per l’erogazione di prestazioni e servizi di teleriabilitazione da parte delle professioni sanitarie”. Queste linee guida adesso permettono di prorogare il servizio in Sicilia e di prevedere la sua implementazione nel Servizio sanitario regionale.

