Maturità

Maturità 2024, docenti in pensione in soccorso: tra il 10 e il 15% faranno parte delle commissioni per gli esami

La loro presenza garantirà lo svolgimento regolare degli esami al via il 19 giugno.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 17/06/2024 - 10:19:00 Letto 802 volte

Sono tra il 10 e il 15% i docenti in pensione da non più di 3 anni che faranno parte delle commissioni per gli esami di maturità. Lo comunica l'Associazione nazionale presidi. La loro presenza garantirà lo svolgimento regolare degli esami al via il 19 giugno.

Oggi, lunedì 17 giugno, si riuniranno le commissioni e i presidenti comunicheranno agli uffici scolastici regionali quanti sono i commissari assenti. Come ogni anno si temono defezioni tra i commissari d'esame, da qui l'apertura ai docenti supplenti per le commissioni.

Fonte: Televideo

Fonte Immagine: Depositphotos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!