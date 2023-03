Euro 2032, Italia verso la candidatura: Palermo tra le sedi

Euro 2032

Il dossier ufficiale per la candidatura dovrà essere consegnato alla Uefa entro il 12 aprile.

09/03/2023

Europeo 2032 in Italia. Presentate le 11 città candidate a ospitare le partite: Milano, Torino, Verona, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Cagliari, Bari e Palermo. La scelta è stata fatta non solo per la rilevanza sportiva, ma anche con l'intento di "valorizzare il patrimonio culturale delle città".

Il dossier ufficiale per la candidatura dovrà essere consegnato alla Uefa entro il 12 aprile. Adesso non resta che attendere l'assegnazione definitiva prevista per l'autunno del prossimo anno.

