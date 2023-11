Maratona di Palermo

Maratona di Palermo, Figuccia lancia appello agli automobilisti: ''Lasciare il proprio mezzo a casa per godersi lo spettacolo''

A rendere ancora pił interessante l'evento, sarą l'abbinamento con la prima edizione della Giornata ecologica cittadina.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 02/11/2023 - 15:20:28 Letto 726 volte

Domenica 19 novembre si correrà, per le strade di Palermo, la 28esima edizione della Maratona, una manifestazione che ha ormai assunto un carattere internazionale e che vedrà, ancora una volta, la partecipazione di centinaia di atleti professionisti e migliaia di appassionati.

Stavolta, a rendere ancora più interessante l’evento, sarà l’abbinamento con la prima edizione della Giornata ecologica cittadina.

"Un appuntamento con il quale vogliamo, in stretta sinergia con gli uffici dell’assessore comunale al Traffico ed alla Mobilità Maurizio Carta, sensibilizzare i palermitani sui temi del rispetto dell’ambiente". Lo dichiara l’assessore allo sport, turismo e politiche giovanili del Comune di Palermo, Sabrina Figuccia.



"Proprio per questo, lanciamo l’appello agli automobilisti di lasciare, una volta tanto, il proprio mezzo in garage e di godersi lo spettacolo della Maratona, che si snoderà, tra le altre, su via Liberà, la Favorita, piazza Leoni, via Roma, piazza Indipendenza, via Maqueda, piazza Verdi.



Stamattina, si è tenuta la conferenza di servizi con i rappresentanti di alcuni enti che collaboreranno con la Giornata ecologica, come ad esempio Legambiente, che farà opera di sensibilizzazione con gli atleti e con il pubblico sull’importanza del riciclo della plastica, che è la missione principale dell’associazione Plastic Free presieduta da Dario Scalia.



Inoltre, offriranno la propria collaborazione l’Asc presieduta da Fabio Gioia, la Confcommercio diretta da Patrizia Di Dio e l’associazione Raggio di Luce che svolgerà alcuni laboratori pratici con i ragazzi.



Fondamentale sarà la presenza della Rap e del Coripet, che illustreranno le proprie attività sul riciclo della plastica, di Autosystem, sponsor della Maratona, e della Fidal, la federazione atletica presieduta da Totò Gebbia, organizzatore della corsa".

Fonte: Comune di Palermo

