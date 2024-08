Palestre scolastiche

Palermo, avviso per uso palestre scolastiche: attivato sportello gratuito di consulenza per associazioni sportive

Sportello gratuito di consulenza per le associazioni sportive cui necessitino informazioni ed un sostegno burocratico per verificare la presenza dei requisiti per la partecipazione all'avviso.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 31/07/2024 - 12:54:46 Letto 817 volte

Il gruppo "Lavoriamo per Palermo" comunica di avere attivato uno sportello gratuito di consulenza per le associazioni sportive cui necessitino informazioni ed un sostegno burocratico per verificare la presenza dei requisiti per la partecipazione all'avviso nonchè per seguirle durante l'intero iter amministrativo fino all'affidamento in concessione. Lo sportello sarà attivo in Via Nunzio Morello 23 le mattine a partire dalle ore 09.00 nei giorni del 1, 2, 8, 9 Agosto ed i pomeriggi a partire dalle 16.00 nei giorni 13, 14, 19 e 20 Agosto 2024 e sarà coordinato da avvocati ed esperti di diritto sportivo: l'area legale sarà coordinata dall' Avv. Elia Severino e quella tecnico sportiva dal dott. Andrea Schillaci.

Per prenotare un appuntamento è possibile contattare telefonicamente o tramite whatsapp il 3317560797.

"Esprimo il mio apprezzamento per il lavoro svolto dall'assessore allo sport Alessandro Anello del comune di Palermo riuscito, grazie al protocollo d’intesa siglato con la città metropolitana di Palermo ed il direttore dell' ufficio scolastico regionale, a pubblicare l'avviso per l'affidamento delle palestre scolastiche in congruo ed abbondante anticipo rispetto all'inizio dell'anno scolastico". Lo ha dichiarato il consigliere comunale, Leonardo Canto.

Immagine di nikitabuida su Freepik

Fonte: Comune di Palermo

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!