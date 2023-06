pugilato

Pugilato: quattro medaglie il bottino dei giovani pugili siciliani nei campionati italiani

Due medaglie d'oro, una d'argento e una di bronzo: è questo il ''bottino'' conquistato dal Boxe team di Salvatore Tranchina.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 15/06/2023 - 12:20:19 Letto 726 volte

Due medaglie d’oro, una d’argento e una di bronzo: è questo il “bottino” conquistato dal Boxe team di Salvatore Tranchina nelle scorse settimane in Abruzzo nei campionati italiani di pugilato maschili e femminili categorie junior e schoolboy”.

A vincere l’oro sono stati Vittorio D'Alessandro nella categoria 46 kg schoolboy e Morgana La Rosa nella categoria 50 kg, l’argento è stato vinto da Giovanni D'Alessandro nella categoria 70 kg junior, mentre il bronzo da Francesco Crucillà nella categoria 54 kg junior.

“Sono risultati davvero prestigiosi - afferma Sabrina Figuccia, assessore allo Sport, Turismo e Politiche giovanili del Comune di Palermo – frutto di grandi sacrifici supportati da un’enorme passione, grazie alla guida di Salvatore Tranchina, che, alla Marinella, ha aperto un'associazione di boxe gratuita per i ragazzi con l’obiettivo di offrire loro un’opportunità di riscatto sociale. E il pugilato per alcuni ragazzi potrebbe anche rappresentare un futuro, magari grazie agli enti delle forze armate, da sempre fucina di campioni olimpici”.

“Particolarmente significativo – afferma il consigliere comunale Salvatore Imperiale - è il titolo italiano conquistato da Morgana La Rosa, perché il primo in assoluto per un’atleta palermitana, una ragazza modello da seguire come esempio e che ha fatto tanti sacrifici per salire sul gradino più alto del podio, una dimostrazione lampante come lo sport possa rappresentare un’occasione di riscatto in contesti difficili come i nostri quartieri periferici, da troppo tempo abbandonati a loro stessi”

(Nella foto l’assessore Figuccia e il consigliere Imperiale con i ragazzi neo campioni italiani e i loro tecnici)

Fonte: Comune di Palermo

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!