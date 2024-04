calcio a 5

Sport, arrivano a Palermo le selezioni per la Dream European Cup di Crazy for Football

Palermo ospiterà martedì 16 aprile le selezioni della Nazionale Crazy for Football, in vista della Dream Euro Cup 2024, il campionato europeo di calcio a 5 di salute mentale.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 09/04/2024 - 10:43:25 Letto 814 volte

In vista della Dream Euro Cup 2024, il campionato europeo di calcio a 5 di salute mentale, che si svolgerà a Roma dal 23 al 30 settembre, la città di Palermo ospiterà martedì 16 aprile alle 15.00, presso il Centro Sportivo The Best Club Palermo, Via Indro Montanelli 3, le selezioni della Nazionale Crazy for Football, la squadra già campione del mondo, che parteciperà al campionato europeo di settembre per rappresentare l’Italia.

Grazie anche al contributo dell’Assemblea Regionale Siciliana, per la prima volta le selezioni della Nazionale arriveranno nell’isola per due giorni di provini che serviranno ad individuare nuovi talenti siciliani da inserire nella compagine azzurra per affrontare l’europeo nel migliore dei modi. Il 16 aprile sarà il turno di Palermo, presso il Centro Sportivo The Best Club Palermo; il giorno successivo spetterà invece a Catania ospitare le selezioni presso il Centro Sportivo La Meridiana.

“Continua il nostro percorso di avvicinamento alla competizione europea di settembre – ha spiegato Enrico Zanchini, tecnico degli azzurri - grazie al sostegno e al supporto dei servizi di salute mentale della Sicilia sono certo della partecipazione di tanti giovani che andranno certamente ad arricchire umanamente e sportivamente la nostra nazionale. Ci teniamo molto che anche la Sicilia sia rappresentata nella nostra squadra”.

La Nazionale Crazy For Football, fondata dal medico psichiatra Santo Rullo, non è solo calcio ma punta a favorire la diffusione dello sport nei percorsi di riabilitazione psichiatrica e avviare una campagna di comunicazione contro lo stigma della malattia mentale. I ragazzi della squadra provengono da diverse città in rappresentanza di quasi tutte le regioni Italiane, e si radunano periodicamente, per allenamenti e partite indossando la indossa maglia azzurra ufficiale Adidas.

Il Campionato Europeo Dream World Cup è organizzato dall’associazione no profit ECOS con il contributo della Commissione Europea nell’ambito del programma ERASMUS +sport e con il patrocinio della Federazione Italiano Giuoco Calcio.

I provini partiranno alle 15 al Centro Sportivo The Best Club Palermo con una seduta di allenamento e mini-partite condotte dallo staff tecnico della nazionale, durante i quali i ragazzi potranno esprimere tutte le proprie abilità atletiche e calcistiche.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con ASP di Catania e con il patrocinio dell’Assemblea Regionale Siciliana, del Comune di Palermo, della Fondazione ODA e dell’associazione UNEBA.

Potranno partecipare e assistere alla giornata tutti gli operatori e le operatrici della salute mentale che intendano approfondire i progetti di Ecos per la promozione dello sport come strumento terapeutico per la salute mentale. L’invito a prender parte alle selezioni è diretto a tutti i Servizi di salute mentale del territorio della Regione Sicilia, agli Enti di promozione sportiva e sociale e alle associazioni del terzo settore che svolgono attività calcistica nell’ambito dei programmi a vantaggio delle persone con disabilità psico-sociale legata alla salute mentale.

Ogni servizio, ente o associazione dovrà preselezionare i ragazzi per i provini ed invitarli a partecipare, sia accompagnati dai servizi stessi che in autonomia, quando possibile.

“Crazy for Football – ha aggiunto lo psichiatra e responsabile del Comitato Scientifico di ECOS Santo Rullo –non rappresenta solo una squadra di calcio a 5 ma la dimostrazione concreta che lo sport può essere una terapia fondamentale per il paziente”.

Per partecipare è necessario registrare o far registrare il ragazzo partecipante nella sezione del sito ufficiale del progetto “diventa Giocatore”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!