A Cefalù il Natale dei popoli con Tosca e i suoi ''Appunti musicali dal mondo''

La Via dei Presepi

A Cefal¨ il Natale dei popoli con Tosca e i suoi ''Appunti musicali dal mondo''

Il 9 dicembre, nell'ambito de La Via dei Presepi, la Cattedrale di Cefal¨ ospita la voce inconfondibile e l'arte unica di Tosca. Ingresso libero

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/12/2022 - 00:44:36 Letto 733 volte

Venerdì 9 dicembre 2022 alle ore 21, la Diocesi di Cefalù e la Cooperativa Sociale Il Segno organizzano, con il contributo del Comune di Cefalù, un importante momento di riflessione musicale con Tosca e i suoi “Appunti musicali dal mondo - speciale Natale”.

L'iniziativa, sponsorizzata da Pesce Azzurro Cefalù e dalle ditte Edima e Centimpianti di Cefalù, è inserita nell'ambito della manifestazione La via dei Presepi, organizzata dalla Proloco della cittadina normanna. Quello che Tosca offrirà sarà un vero e proprio viaggio musicale in giro per il mondo, uno spettacolo di suoni e parole, poetico e vibrante che abbraccia lingue e culture. "Se il Vangelo non diventa cultura, non si incarna - spiega S.E.R. Mons. Giuseppe Marciante, Vescovo di Cefalù -. Il Vangelo visita, fermenta e cambia la cultura di un popolo che, soprattutto nel canto, si fa manifesto".

La Cattedrale di Cefalù, luogo di spiritualità dalla bellezza unica, sotto lo sguardo del Pantocratore, ospiterà per una sera la voce inconfondibile e l'arte unica di una cantante, un'artista eclettica, ricercatrice musicale e sperimentatrice che darà vita ad un momento musicale eccezionale.

“Questo evento – dichiara il sindaco di Cefalù Daniele Tumminello – è occasione per rinnovare la collaborazione tra Comune e Diocesi per la promozione e la realizzazione di eventi e iniziative di alto spessore culturale”.

L'ingresso sarà libero dalle 19.30 alle 20.30 e fino ad esaurimento dei posti a sedere.

