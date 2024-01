mostra personale di pittura

A Terrasini la mostra personale ''Inter Nos'' di Tiziana Viola-Massa

L'esposizione riunisce 15 opere di vario formato di recente produzione dell'artista palermitana.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/01/2024 - 00:02:00 Letto 802 volte

Sarà inaugurata venerdì 5 gennaio 2024, alle ore 19, presso Stilnovo Cafè Food and Drink (via Vincenzo Madonia 113), a Terrasini (Pa), “Inter Nos”, mostra personale di pittura di Tiziana Viola-Massa.

L’esposizione riunisce 15 opere di vario formato di recente produzione dell’artista palermitana e sarà ospitata per un mese in un’accogliente locale che ama coniugare buona cucina, cocktail e soprattutto arte pittorica, nel cuore pulsante di Terrasini (Pa).

La mostra prende il titolo di “Inter Nos” per un duplice motivo: innanzitutto perché è nata come dialogo e prolifico incontro tra le opere di Tiziana Viola-Massa e tutti coloro che si daranno appuntamento nel locale per un apericena o una riunione informale; la seconda e assai importante ragione risiede nell’essenza stessa della Pittura dell’artista la cui arte instaura relazioni tra gli occhi e gli sguardi dei soggetti ritratti e l’osservatore ma si spinge ancora più in là perché riesce ad eternare la complessità e molteplicità di relazioni spesso complicate sia tra esseri umani che tra esseri umani e il loro “humus”, dal quale talvolta traggono conforto e linfa vitale o sul quale, spessissimo, proiettano le loro inquietudini e preoccupazioni.

Le relazioni immortalate con la peculiare cifra stilistica che connota Tiziana Viola-Massa non sono solo quelle amorose di coppia, ma anche quelle familiari e amicali o quelle che evocano anche sentimenti come l’invidia: sono, quindi, in generale, tutti quei legami che ci legano a filo indipendentemente del tempo, dal luogo e dalle circostanze e proprio come recita un calzante proverbio cinese questo “filo può tendersi o ingarbugliarsi, ma non si spezzerà mai”.

La mostra, inserita all’interno della rassegna “L’Arte Contemporanea in 12 spazi”, sarà visitabile fino a mercoledì 31 gennaio, tutti i giorni, tranne il martedì, dalle ore 17 alle 24.

Il giorno dell’inaugurazione, fino ad esaurimento, saranno omaggiate agli intervenuti delle preziose mini stampe dell’artista.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!