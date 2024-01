acrobatica discesa della Befana

Palermo, il 6 gennaio torna ''L'acrobatica discesa della Befana'' dal tetto di Palazzo Reale

Dopo il grande successo dello scorso anno, torna "L'acrobatica discesa della Befana" che questa volta si calerà da Palazzo Reale, sede dell'Assemblea Regionale Siciliana. L'appuntamento gratuito per grandi e piccini è per il 6 gennaio alle 17 in piazza del Parlamento a Palermo, quando dal tetto si caleranno ben tre befane per stupire tutti coloro che assisteranno alla discesa delle tre simpatiche, buffe e ironiche vecchiette.

Una dopo l’altra, le befane si caleranno dal Palazzo in groppa alle loro scope per donare dolcetti e caramelle a tutti i bambini presenti in piazza, accompagnate da una voce narrante che racconterà la curiosa “vita” della Befana, in una magica atmosfera. L’evento è organizzato con il supporto tecnico del CAI (Club Alpino Italiano), Sez. Conca d’Oro.

L'evento è organizzato da Minimupa in collaborazione con l'Assemblea Regionale Siciliana, ed è inserito all’interno del programma delle festività natalizie promosse dall’Assessorato alla Cultura “Palermo Stella Mia”. Voce narrante: Daniela Lo Cascio, in un monologo sulla Befana liberamente ispirato alla “Befana vien di Notte”. Oltre alle befane quest'anno ci sarà anche una ballerina di danza aerea, a curare la coreografia sarà la Cotroneo Events. Sponsor dell'evento sono Tuppulia e Mamam sanitaria.

"Lo scorso anno in piazza Pretoria un sacco di bambini gioiosi hanno assistito all'evento - dice Giana Di Lorenzo di Minimupa - cariche di quella gioia abbiamo deciso di riproporre anche quest'anno la discesa acrobatica della Befana. E abbiamo deciso per farlo un altro luogo simbolo della città, Palazzo Reale. Ringraziamo l'Ars per la grande disponibilità e invitiamo tutti i bambini della città a partecipare come lo scorso anno"

Minimupa a fine gennaio aprirà uno spazio museale in centro storico, dedicato ai bambini alle bambine e alle loro famiglie che vorranno andare alla scoperta di Palermo, della sua storia e della sua attuale conformazione. Uno spazio interattivo ed esperienziale dove poter fare attività pratiche, laboratori, giochi e dove genitori e figli possano trascorrere tempo di qualità insieme.

