Viola e piano alla Chiesa della Concezione nel mercato del Capo: a Natale a Palermo suona il duo AltoPiano

Tra i marmi mischi della splendida chiesa della Concezione, nascosta tra le bancarelle del mercato del Capo, suonerà il Duo AltoPiano.

29/12/2023

L’ultimo concerto dell’anno è affidato al Duo AltoPiano, viola e piano per un programma inatteso, non scontato e fuori dal tempo. E’ il quinto concerto che chiude la prima tranche di Natale a Palermo, la rassegna di concerti gratuiti nelle chiese promossa dal Rotary Club Palermo Est e organizzata dai Club Service della città.

Domani – sabato 30 dicembre alle 19 - tra i marmi mischi della splendida chiesa della Concezione, nascosta tra le bancarelle del mercato del Capo, suonerà il Duo AltoPiano, che deriva il suo nome dall'unione tra il termine Alto, con cui veniva in passato indicata la viola, e l'abbreviativo del termine pianoforte. Il violista Salvatore Giuliano e la pianista Adriana Biondolillo si propongono di valorizzare la particolare bellezza timbrica della viola attraverso la ricerca di un repertorio cameristico, originale e non, che va dal ‘600 ai nostri giorni. Hanno così scelto un programma affascinante: dallo stile classico del Solo per viola tratto dal balletto Coppelia di Delibes a quello sognante del pianista, regista e compositore giapponese Hisaishi, autore di numerose colonne sonore di film e anime; alle song folk inglesi rielaborate per viola e pianoforte dal musicista britannico Ralph Williams, a un brano popolare irlandese della violinista americana Jennifer Rhodes, al tema medievale del Dies Irae. Chiudono due pezzi cantabili e delicati del musicista scandinavo Lovland e alcuni brani appassionati e coinvolgenti di Astor Piazzolla.

Promotore della rassegna è il Rotary Club Palermo Est, a cui si uniscono Rotary, Lions, Inner Wheel, Soroptimist, con Zonta, Volo, Ande, Fidapa, Zyz, FAMP, ex Allievi del Gonzaga, Ordine Dinastici di Casa Savoia e il Conservatorio Scarlatti ed altre associazioni cittadine, con il sostegno dell’Assessorato comunale alla Cultura su indicazione diretta dell’assessore Giampiero Cannella, e il contributo della Settimana delle Culture, di Fanaleartearchitettura, Spazio Cultura, di I.D.E.A. Hub e il sostegno dell’Accademia Musicale Siciliana.

