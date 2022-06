398° Festino di Santa Rosalia, la conferma di Orlando: ''Si farà. Ancora una volta ripeteremo Viva Palermo e Santa Rosalia!''

Festino di Santa Rosalia

''Nonostante qualcuno lo abbia messo in dubbio, il 398° Festino di Santa Rosalia si farą'', ha scritto su Facebook il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando.

Pubblicata il: 09/06/2022

"Nonostante qualcuno lo abbia messo in dubbio, il 398° Festino di Santa Rosalia si farà.

Mettere in sicurezza questo importante evento storico-religioso è un atto di rispetto per la città e per la nostra patrona." Così ha scritto su Facebook il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando.

"L'organizzazione - continua il post - prevede la celebrazione delle cerimonie liturgiche e devozionali del 14 e 15 luglio; il grande ritorno, dopo due anni di pandemia, della sfilata del Carro lungo il Cassaro con le tradizionali ed attese tappe tra cui, la più attesa, quella ai Quattro Canti; le luminarie lungo il Cassaro che rimarranno accese fino a settembre; i giochi pirotecnici - i cui costi saranno sostenuti, come l'anno scorso, dall'Autorità di Sistema Portuale - lungo la costa palermitana e in particolare all'Acquasanta, all'Arenella, a Sant'Erasmo, Mondello e Sferracavallo; e una lunga serie di eventi e concerti realizzati dalle maggiori istituzioni musicali di Palermo e dalle diverse realtà culturali che animano la città."

Ancora una volta ripeteremo Viva Palermo e Santa Rosalia!"

Fonte Immagine: Facebook Ufficiale Leoluca Orlando

