A Palermo il Presidio per la pace: ''Fuori la guerra dalla Storia. Ricordando il giovane iraniano giustiziato lo scorso 12 dicembre''

Le donne del Presidio per la Pace manifesteranno sostegno e vicinanza alle famiglie iraniane a lutto per la perdita delle loro figlie e dei loro figli.

La morte provocata dalle guerre non ha confini: il lutto che ne deriva tocca tutta l'umanità. Ovunque ci sia pianto di madri, sorelle, figlie di vittime innocenti del potere violento, lì c'è il lutto del mondo. Le donne del Presidio per la Pace, giovedì 5 gennaio 2023 dalle ore 17.00 alle 19.00 in via Generale Magliocco (Palermo) manifesteranno sostegno e vicinanza alle famiglie iraniane a lutto per la perdita delle loro figlie e dei loro figli, giustiziati dal regime fanatico e mortale degli ayatollah che soffoca nel sangue la legittima aspirazione alle libertà fondamentali del popolo iraniano.

FUORI LA GUERRA DALLA STORIA è lo slogan col quale dall'inizio della guerra in Ucraina le donne del Presidio si sono opposte ad ogni ricorso alle armi e ad ogni forma di violenza da parte del potere politico, modalità subumane dei secoli passati che imperversano ancora in tanti luoghi del mondo.

All'inizio di questo nuovo anno che nasce segnato dalla guerra, un gesto simbolico di difesa della vita, in opposizione a tutti i signori della morte. Raccogliere la volontà del giovane iraniano Majid Reza Rahnavard, di ventitre anni, che prima di essere pubblicamente giustiziato, il 12 dicembre, ha chiesto che lo si accompagnasse con canti di gioia, dando ancora eco alla protesta iraniana Donne Vita Libertà.

L'artista Lucina Lanzara si esibirà con canti e musica per dare voce e onore alle giovani vite spezzate dalla forza violenta del potere politico. Domani parteciperanno con una meravigliosa coreografia anche le ragazze della Danza del Diamante di Federica Aluzzo.

Nella speranza che nel 2023 possano finalmente tacere le armi e sia inaugurato nel mondo un nuovo corso di autentico progresso nel segno della pace.

UDIPALERIVIO - Le Rose Blanche - Donne CGIL Palermo - Coordinamento Donne ANPI - Emily - Donne Caffe filosofico Bonetti Fidapa sez. Palermo Felicissima - II femminile è politico - #governodilei - Donne no Muos no war - CIF - Le Onde - Arcilesbica Palermo

