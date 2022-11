i-Days

Al via l'edizione 2022 degli i-Days Palermo, competizione studentesca per affrontare le sfide nel settore salute

Quest'anno gli i-Days si concentreranno sul tema dell'innovazione e dell'imprenditorialitÓ nel settore sanitario.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/11/2022 - 08:14:44 Letto 738 volte

Tornano in presenza 8, 9 e 10 di Novembre gi i-Days, la competizione studentesca organizzata dal Consorzio ARCA in partnership con l’Istituto Europeo di Innovazione - sezione salute Eit Health - e con l’Università degli Studi di Palermo. Una maratona di 3 giorni dedicata a studenti e dottorandi interessati a sviluppare soluzioni nel settore salute e scienze della vita. Al tem vincitore premi e la possibilità di volare a Varsavia per la competizione europea.

Tre giorni (56 ore) di lavoro di gruppo, condivisione di competenze ed esperienze per sviluppare soluzioni innovative nel settore salute.

Cosa sono gli I-Days?

Gli Innovation Days, noti anche come i-Days, promuovono l'innovazione sanitaria tra gli studenti universitari attraverso la metoologia del Design Thinking e sono realizzati nelle istituzioni accademiche di tutta Europa.

Gli studenti di tutte le aree accademiche riceveranno un'introduzione agli strumenti pratici di innovazione sanitaria, e competeranno in team per affrontare le sfide sanitarie della vita reale poste da EIT Health.

La squadra vincitrice di ogni i-Day parteciperà al Winners' Event, una competizione finale che unisce studenti da tutta Europa. Quest'anno gli i-Days si concentreranno sul tema dell'innovazione e dell'imprenditorialità nel settore sanitario.

L'obiettivo è fornire a tutti gli studenti partecipanti strumenti pratici, formazione delle competenze e fiducia nell'innovazione, nel pensiero progettuale e nel pitch coaching.

Giovedì 10 novembre dalle oore 16.00, gli studenti presenteranno la loro soluzione innovativa ad una giuria alla fine dell'evento, per avere la possibilità di vincere voucher Amazon da 500, 300 e 200€.

Il team vincitore incontrerà i colleghi provenienti da tutta Europa al Winners Event di Varsavia e riceverà ulteriore formazione sulle metodologie dell’innovazione, supporto e risorse per sviluppare ulteriormente la propria idea.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!