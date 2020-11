Coronavirus

Chiusura scuole a Palermo, Gentile: ''Solo quando l'ultimo lavoratore rimane a casa''

''La scuola primaria e dell'infanzia deve chiudere solo quando sarà chiusa l'ultima delle fabbriche, l'ultima delle imprese e sarà chiuso anche l'ultimo degli uffici e dei negozi! Deve essere l'extrema ratio'', così la Consigliera Milena Gentile.

13/11/2020

"La crescita serena delle bambine e dei bambini è un bene primario e assoluto per tutti. Non si può cedere al diabolico capovolgimento di valori e di priorità in atto. Siamo così intrisi di neoliberismo che "il giusto" e "il necessario" sono diventate categorie elastiche, ad uso e consumo della dialettica e dell'economia. In Italia, paradossalmente, se si deve sacrificare qualcosa, da sempre si sacrificano scuola e cultura, le Cenerentole.

Ma prima ancora della scuola e della cultura, in Italia si sacrificano le donne. E' così difficile comprendere che non tutte le mamme hanno la possibilità di permettersi una baby sitter? Chiudere la scuola primaria e dell'infanzia sarebbe ancora una volta considerare puramente accessorio il lavoro delle donne.

Questo è certamente un momento drammatico, in cui si rischia di fare scelte sbagliate per evitarne di peggiori. E' un momento in cui ogni amministratore responsabile e animato da autentica passione vorrebbe non essere mai stato eletto. Tuttavia, sono certa che il Sindaco Orlando, per la sua solida cultura politica e per la ben definita scala di valori che ha sempre animato le sue scelte, tornerà sui suoi passi. Sindaco, fermati"

Questo l'appello della Consigliera Milena Gentile del Partito Democratico al Sindaco Orlando.

