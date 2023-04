Paniere Cia

Degustazioni, live cooking e natura, arriva anche a Palermo il ''Paniere Cia''

di Palermomania.it | Pubblicata il: 18/04/2023 - 11:20:57 Letto 806 volte

In una Sicilia in piena primavera, prende il via questo venerdì una serie di iniziative all’interno di CIA Meeting 2023, un’attività rivolta alla valorizzazione e promozione delle produzioni agroalimentari delle province di Palermo e Trapani. Gli eventi, organizzati dalla CIA Sicilia Occidentale, vedranno un itinerante Paniere Cia, un contenitore metaforico ma ricco di gusto e di appuntamenti imperdibili dove i produttori locali faranno rete e incontreranno il pubblico in numerose masterclass, degustazioni, live cooking, pasta experience, tour in mountain bike.

“L’iniziativa - dichiara il presidente di CIA Sicilia Occidentale Camillo Pugliesi - intende valorizzare il territorio e le produzioni agroalimentari delle imprese associata a CIA. Il Paniere Cia con i suoi prodotti ha tutti i requisiti per fare da volano alla promozione di un turismo enogastronomico che, a fianco a quello culturale e naturalistico, renda merito e ancor più valore alla nostra generosa Sicilia. Qualità, legami territoriali e aggregazione, sono diventati elementi fondamentali di un modello produttivo da far conoscere ad un pubblico il più ampio possibile”.

Produttori di farine, olio, vino, carni e salumi, formaggi e ancora agricoltori, allevatori, viticoltori e ‘artigiani della terra’ si ritroveranno nell’Alto Belice dal 23 al 30 aprile, a San Vito Lo Capo dal 21 al 25 aprile, a Castellammare del Golfo dal 21 al 25 aprile, a Gangi il 25 aprile, per concludere il 30 Aprile all#Enoteca Regionale di Alcamo. Il Paniere Cia sarà inoltre presente, dal 21 al 30 aprile, in alcuni punti vendita della Cantina Sociale Sant’Antonio a Palermo e Bagheria: anche lì si potranno conoscere alcuni prodotti delle imprese associate a CIA e degustarli.

Un mese all’insegna del gusto, ma soprattutto di quei valori che CIA Sicilia Occidentale intende promuovere alla conoscenza di consumatori attenti al gusto, ma anche alla salute e alla sostenibilità delle produzioni. Tutte le iniziative saranno pubblicizzate sui canali social di CIA Sicilia Occidentale.

