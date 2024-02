Educarnival

Educarnival, in diecimila attraversano le strade di Palermo per il Carnevale delle scuole

Sessantasette istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dalle scuole dell'infanzia alle secondarie di secondo grado, si sono radunate a piazza Croci tra carri, maschere e allestimenti scenici di ogni tipo, per poi attraversare il viale della Libertà e via Ruggero Settimo.

Diecimila persone, ieri pomeriggio, hanno attraversato le strade di Palermo in occasione della sfilata di Educarnival, la manifestazione nata nel 2015 con l’intento di consolidare la tradizione del Carnevale palermitano attraverso il contributo culturale e artistico delle scuole di ogni ordine e grado del capoluogo siciliano e della sua provincia.

Sessantasette istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dalle scuole dell’infanzia alle secondarie di secondo grado, si sono radunate a piazza Croci tra carri, maschere e allestimenti scenici di ogni tipo, per poi attraversare il viale della Libertà e via Ruggero Settimo. Durante la sfilata si sono alternate esibizioni musicali, coreutiche e drammatizzazioni, e il corteo è confluito infine a piazza Verdi. Sulla scalinata del Teatro Massimo, alla presenza del sindaco Lagalla e dell’assessore Tamajo, una rappresentanza di studenti e studentesse ha sfilato con abiti ispirati alla Belle Époque per evocare il tema di questa settima edizione “Immaginare Palermo e la sua provincia”.

Questa mattina, le attività di Educarnival sono proseguite presso le sezioni delle “scuole in ospedale” dell’ospedale G. Di Cristina e dell’ospedale Civico con l’intento di portare i festeggiamenti del Carnevale anche tra le bambine e i bambini ricoverati. «È stato un momento bellissimo per il quale ringrazio gli studenti, i dirigenti e tutto lo staff delle scuole Medi, Lombardo Radice, Regina Margherita, Meli e Garibaldi che con le loro performance e con tanto impegno hanno regalato una mattinata di spensieratezza e sorrisi a quei bambini della nostra città che vivono un momento delicato e di fragilità. Un ringraziamento da parte dell’Amministrazione va all’Onorevole Gaetano Galvagno, presidente dell’ARS, a Domenico Cipolla, direttore del pronto soccorso pediatrico dell’Ospedale dei bambini, a Giovanbattista Ruffo, direttore del dipartimento di ematologia del Civico, a Calogero Sciamè e ai/alle dirigenti scolastiche Marcella Polimeno, Gloria Casimo e Francesco Camillo, per la loro determinante e concreta collaborazione». Lo dichiara Aristide Tamajo, assessore all’Istruzione del Comune di Palermo.

Educarnival è organizzato dal Comune di Palermo (assessorato Istruzione), dall’Ufficio Scolastico Regionale - Ufficio dell’Ambito Territoriale di Palermo, da Cral Istruzione (l’associazione di docenti e personale non docente delle scuole pubbliche della Regione Sicilia) e dall’Associazione Educarnival – Amici della Scuola.

