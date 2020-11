violenza sulle donne

Giornata contro la violenza sulle donne, Orlando: ''Necessario un cambiamento di cultura di ogni cittadino''

''Si tratta di un fenomeno che ha conseguenze tragiche sulla vita di tante donne e di tanti minori anche nel nostro territorio'', ha dichiarato Leoluca orlando.

25/11/2020

“Ogni giorno nel nostro Paese le donne sono vittime di violenze fisiche e psicologiche, soprusi, discriminazioni e il ruolo degli amministratori locali è anche quello di sensibilizzare l’opinione pubblica su un fenomeno che il lockdown, imposto dalla pandemia, con le famiglie costrette tra le mura domestiche, ha purtroppo enfatizzato”. Ha dichiarato Leoluca orlando, presidente di ANCI Sicilia in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

“Si tratta di un fenomeno che ha conseguenze tragiche sulla vita di tante donne e di tanti minori anche nel nostro territorio, come testimoniano le tante richieste di aiuto che arrivano nei centri antiviolenza dei nostri comuni”. Continua il presidente Orlando.

“Siamo consapevoli che è necessario un cambiamento di cultura e mentalità che parta dalla quotidianità di ogni cittadino e attraverso percorsi educativi che coinvolgano anche le istituzioni scolastiche dai più giovani – conclude Orlando - ma è necessario aumentare l’impegno di tutti, istituzioni e società civile per far emergere il sommerso e per fornire alle tante donne e ai tanti minori vittime di violenza, gli strumenti e le risorse economiche necessari a tutelare la loro vita e il loro futuro, in una società più giusta e solidale”.

