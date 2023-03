anno giudiziario della Corte dei Conti

Inaugurazione anno giudiziario della Corte dei Conti, Lagalla: ''Prezioso ruolo per il corretto funzionamento della Pubblica Amministrazione''

''Questa Amministrazione comunale sta procedendo al reclutamento di nuovo personale e si è adoperata per garantire ai dipendenti migliori condizioni lavorative'', dice il sindaco Lagalla.

Pubblicata il: 02/03/2023

«L’inaugurazione dell’anno giudiziario della Corte dei Conti è certamente l’occasione per ricordare il prezioso ruolo dell’Ente per il corretto funzionamento della Pubblica Amministrazione. Perché chiunque sia preposto all’esercizio delle pubbliche funzioni, non può non rispondere della propria responsabilità, nel rispetto della legge e della comunità amministrata. È chiara l’esigenza di una maggiore celerità dell’azione amministrativa e per adempiere a tale obiettivo, raccogliendo l’invito del presidente della Corte dei Conti, questa Amministrazione comunale sta procedendo al reclutamento di nuovo personale e si è adoperata per garantire ai dipendenti migliori condizioni lavorative, prevedendo anche l’opportunità di indispensabili percorsi di aggiornamento».

Così dichiara il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, a margine dell’inaugurazione dell’anno giudiziario della Corte dei Conti, a Palazzo Steri.

