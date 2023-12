''Lux, Luce, Lucia'', l'installazione urbana di Domenico Pellegrino

installazione urbana

''Uno sguardo verso la città che rinasce, uno sguardo nel buio, uno sguardo di speranza''. Gli occhi di Santa Lucia creati da Domenico Pellegrino sono l'emblema della luce salvifica, della speranza nel buio, dell'energia spirituale che brilla in ognuno di noi.

Lux Lucia lascia il suo segno luminoso e accompagna all’interno di Piazzetta Granatelli, a Palermo, progetto di rigenerazione urbana che utilizza l’arte come mezzo per rinascere.

Dal 13 dicembre, giornata dedicata a Santa Lucia e alla festa della ‘luce’, sarà accessa ogni sera.

L’opera, donata da Luxottica, è stata presentata in anteprima (11 dicembre). Ad accedere l’opera insieme all’artista Domenico Pellegrino, la cantante Alessandra Ponente accompagnata dalla fisarmonica di Virginia Maiorana.

Sinossi

“I valori che accomunano i progetti d’arte negli spazi pubblici sono sempre collettivi, rivolti alla popolazione civile e accompagnati dal presupposto di migliorare la qualità della città dei cittadini”. (Anna Detheridge)

L’installazione di Domenico Pellegrino riproducendo gli occhi della Santa illuminati nel buio, vuole essere un omaggio alla luce, alla sua bellezza alla sua simbologia. Vuole anche essere un messaggio di speranza, di chiarore. Gli occhi di Santa Lucia creati da Domenico Pellegrino saranno l’emblema della luce salvifica, della speranza nel buio, dell’energia spirituale che brilla in ognuno di noi.

L’installazione di Domenico Pellegrino è stata esposta:

2016 - Oratorio della carità di San Pietro, - Palermo

2017 - Cupola del SS. Salvatore, Palermo

2018 - PIAZZA EMANUELE FILIBERTO, Torino

2019 - Museo del Sale, Petralia

2020 - Lux, solo show, Erice

Trova adesso una nuova casa in via Principe di Granatelli e si aggiunge alle altre opere d’arte urbana che valorizzano l’area:

Sculture in acciaio e ottone "Ovo" - "Rabbit" e "Seahorse" di Camilla Ancilotto

Murale "Planet Shark" di Enrico Cecotto

Murale "Albero" di Davide Puma

Maxi Foto "Meduse" - Ninfee" - Open Air" "Pesci" di Andrea Pacanowski

Murale "Blue and Red Pills" di Felix Feltrin

Murale "RESPECT" di Mister Hacker

Sculture in pietra di Ezio Cicciarella

Domenico Pellegrino è un artista italiano, scultore e creatore di installazioni urbane luminose.

Nasce a Mazzarino, in Sicilia, nel 1974, ma è a Palermo, dove vive e lavora, che si forma frequentando il liceo artistico e l’Accademia di Belle Arti. La formazione e la passione per l’arte iniziano già dalla sua infanzia, osservando il papà pittore e misurandosi nel tempo con pennelli, tele, acrilici, creta e argilla. Inizia all’età di 22 anni ad esporre i suoi lavori, partecipando a numerose collettive che lo portano da Palermo a Vienna fino alla XIV Esposizione Quadriennale d'Arte di Roma 2003-2005 Napoli con l’opera “Corpi scomposti”. Le opere si ispiravano alle tecnologie più sofisticate, come ad esempio lo scanner, in realtà tavolo di vivisezione, dove era il corpo umano l’affascinante rebus da decifrare.

Nel 2010 torna alla scultura e dà vita alla collezione Supereroi. Le sculture di Pellegrino sono realizzate secondo tecniche artigianali tramandate da generazioni in generazioni, le strutture policrome – quasi classiche nell’intenzione, a dispetto del tema così popolare e ludico – ricalcano certi accenti propri della palermitanità, certe connotazioni caratteriali o culturali afferenti al territorio di riferimento. Nel 2014 presenta alla Galleria Bonelli a Milano la sua prima opera in luce ed oggi è conosciuto come l'artista della luce. Con il suo lavoro artistico magnifica la Sicilia e le sue tradizioni. Le sue opere sono state scelte dalla Disney per StarWars, ha collaborato con la maison Hermés e Dior. Nel 2019 ha esposto alla 58° Biennale d'Arte di Venezia all'interno del pad. naz. del Bangladesh, ha partecipato a Manifesta12, a Palermo Capitale della Cultura nel 2018, solo per citarne alcune, nel suo percorso ha 28 mostre personali e 76 mostre collettive. La sua ultima grande opera in luce e legno, è il simbolo di Procida Capitale della Cultura 2022. Le sue opere sono presenti in Musei e Collezioni private.

