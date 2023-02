Inaugurazione anno accademico

Mattarella con Ursula von der Leyen all'inaugurazione dell'Anno Accademico dell'Università degli Studi di Palermo

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è recato a Palermo per la cerimonia di Inaugurazione dell'Anno Accademico 2022-2023 dell'Università degli Studi di Palermo.

Dopo la Relazione del Magnifico Rettore, Massimo Midiri, è intervenuta Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione Europea. La prolusione dal titolo “L’Università e la transizione ecologica” è stata svolta da Maurizio Cellura, Direttore del Centro di Sostenibilità e Transizione Ecologica dell'Ateneo.

Sono quindi intervenuti: Giorgia Coppola, Dottoranda di Ricerca in Health Promotion and Cognitive Sciences – Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio fisico e della Formazione; Luisa Agnello, Ricercatrice in Biochimica Clinica – Scuola di Medicina e Chirurgia e Alessandro Tamburini, Ricercatore in Teoria dello Sviluppo dei Processi Chimici – Dipartimento di Ingegneria e Anna Maria Bernini, Ministro dell'Università e della Ricerca.

Al termine della cerimonia, il Presidente Mattarella e la Presidente von der Leyen hanno avuto un colloquio a Villa Pajno, sede residenziale della Prefettura di Palermo.

