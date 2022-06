previsioni meteo

Meteo, ritorno l'anticiclone africano: caldo torrido e afa anche di notte

Le temperature potranno superare i 35 gradi, con picchi intorno ai 38-40 gradi al Centro-Sud.

Pubblicata il: 20/06/2022

Fino a quaranta gradi già alla mattina e notti tropicali. È quello che ci aspetta da domani con l’arrivo dell’ondata più rovente dell’anticiclone africano che punta con decisione verso l’Italia. Anzi, spiegano i meteorologi, il nostro paese sarà il cuore di questa alta pressione.

Le temperature potranno superare i 35 gradi, con picchi intorno ai 38-40 gradi al Centro-Sud. Il caldo sarà afoso con temperature oltre la norma anche di notte con i valori minimi in gran parte oltre i 20 gradi.

In questa situazione l’ondata di caldo torrido toccherà le regioni centro-meridionali, mentre su quelle settentrionali arriveranno correnti umide con qualche nuvola e qualche temporale che però aumenteranno l’umidità e l’afa. Dunque niente refrigerio.

Ed è allarme caldo in molte regioni italiane dove, come in Sardegna, la colonnina del mercurio toccherà anche i 40 gradi. La Protezione civile ha proclamato un’allerta per il caldo dalle 10 di domattina, martedì 21 giugno, fino alle 18 di venerdì 24. Intanto a Bologna sono previsti 36 gradi così come a Milano e in molte città del Veneto e dell'Emilia. Al Centro-Sud a partire da mercoledì e giovedì si aspettano 38 gradi a Roma, 37 a Firenze, 40 a Foggia, Matera, Catanzaro, Taranto e sulle Isole.

Fonte: Rai News

