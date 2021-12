interruzione transito

Movida, nuova ordinanza anti assembramenti di Orlando: interruzione del transito pedonale e veicolare in caso di folla

Ordinanza interruzione transito pedonale e/o veicolare qualora si verifichi un affollamento.

Pubblicata il: 29/12/2021 - 16:02:48

Il sindaco Leoluca Orlando, sempre nell'ambito delle misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus Covid-19, ha emanato oggi un'altra ordinanza oltre alla 223, la n. 224, con la quale stabilisce che per il periodo dal 01/01/2022 e fino al 31/03/2022 compreso e secondo i luoghi, i giorni e gli orari di seguito indicati – con possibilità di reiterazione e di modificazione in ragione dell’evolversi anche della situazione epidemiologica - SARA' INTERROTTO IL TRANSITO PEDONALE E/O VEICOLARE qualora si verifichi un affollamento all’interno di ciascuna area tale da non consentire l’effettuazione dei servizi di polizia:

Giorni 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 e 29 gennaio, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 e 26 febbraio, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 e 26 marzo 2022 dalle ore 18:00 alle ore 04:00.

Piazza Sant’Anna: Via Lattarini/Piazza Sant’Anna; Piazza Croce dei Vespri/Piazza Aragona; Piazza Croce dei Vespri/Vicolo Valguarnera; Via Roma/Via Cagliari; Via Cagliari/Piazza Teatro Santa Cecilia.

Gli accessi e deflussi a Piazza Sant’Anna nei punti sopra indicati saranno individuati secondo le indicazioni stabilite in sede tecnico operativa.

Mercato della Vucciria: Via Maccheronai/Piazza San Domenico (accesso); Discesa Caracciolo/Via Roma (accesso); Via Pannieri/Corso Vittorio Emanuele (accesso); Vicolo Mezzani/Corso Vittorio Emanuele (accesso); Via Argenteria/Vicolo Paterna (deflusso); Via dei Coltellieri/Vicolo della Rosa Bianca (deflusso); Vicolo Mezzani/Via dei Frangiai (deflusso).

Resta sempre consentita la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti nel rispetto delle norme anti-covid e del divieto di assembramento.

