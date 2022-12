maltempo Sicilia

Nuova ondata di maltempo in Sicilia: Prevista allerta meteo gialla per tutta l'isola

Prevista allerta gialla in tutta la Sicilia.

La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico per temporali, valido dalle ore 16 di oggi fino alle ore 24 di domani, 3 dicembre 2022. Prevista allerta gialla in tutta la regione.

Secondo le previsioni, infatti, una perturbazione presente sull'Europa occidentale richiama verso l'Italia correnti meridionali umide ed instabili, che causeranno dalla serata un moderato peggioramento sulle regioni tirreniche, in estensione sabato a Sicilia e Calabria.

Fonte: Protezione Civile Regionale

