Cosa c’è di più bello e appagante della solidarietà? E cosa è più intimamente esaltante dell’amore? Credo nulla, neanche il denaro anche se purtroppo serve. E tutto questo avverrà in una sola serata, con gli amici di Andrea Gioè. Ma andiamo per ordine.

Andrea Gioè è un cantautore palermitano con una buona discografia, prestato per un po’ di tempo alla Francia, Lourdes, dove ha lavorato come concierge in un Hotel. In questo luogo ricco di misticità, e in ben cinque anni di esperienza, è riuscito a diventare bilingue e, nel contempo, ha conquistato anche la platea francese, una sorpresa del tutto inattesa. Ma adesso, dopo 5 anni di vita a Lourdes, e reduce da 70 date tra Francia e Spagna nel 2017, Andrea Gioè è tornato a Palermo, dove il suo cuore ha sempre dimorato, e il suo nuovo debutto nella città natia sarà al Dorian ex Tasmira con una bell’iniziativa di solidarietà: aiutare Ciccio ragazzo tetraplegico a salvare la sua casa. É l’occasione giusta per dimostrare la sensibilità del cantautore che, per l’occasione, ha invitato diversi artisti del panorama palermitano come Laura Vega, Daniele Smeraldi (Amici 2009), Fabio Effettivo (Io e l’altro) e tanti altri ad unirsi in questo concerto di solidarietà. Il ricavato, infatti, sarà devoluto alla famiglia Manzella proprio per poter aiutare Ciccio Manzella, il figlio tetraplegico, a mantenere la casa in cui vivono.



E allora perché non accogliere questo invito?

Al Dorian, il 21 febbraio, lo spettacolo con ingresso e consumazione sarà a soli 10€, con Apericena 15€.

Ci pare veramente poco per un magnifico concerto e per la finalità dello stesso. Facciamo sentire quando sono grandi e generosi i palermitani.

Per info e prenotazioni: 3807980615

BIOGRAFIA ANDREA GIOE’

Vorrei introdurre la lunga biografia di Andrea Gioè, raccontando anch’io un’emozione che mi ha donato tanto tempo fa con la canzone dedicata alla madre scomparsa nel 2002, “Lo so”, secondo me uno dei pezzi più belli della sua discografia, con “l’Angelo Bianco” un vibrante brano musicale dedicato a Papa Giovanni Paolo II. Andrea, attraverso le sue vicissitudini, ha acuito la sensibilità e la nobiltà del suo cuore, quel modo di sentire la vita che distingue sempre chi ha sofferto da chi è stato più fortunato. Ad Andrea vanno anche i miei più affettuosi auguri e un grosso in bocca al lupo dalla redazione di Palermomania.it, per il nuovo album, molto intenso n.d.r., Best Of Aspettandoti (…Sulla soglia del mio cuore), che raccoglie buona parte dei suoi successi e l’evoluzione della carriera artistica.

Marina De Luca

Andrea Gioè, cantautore palermitano, scrive canzoni dal 1999. Dal 2003 da autodidatta suona la chitarra e dal 2011 suona anche l'ukulele.

Le sue radici musicali provengono da "Claudio Baglioni", "Moses", "Litfiba", "Umberto Maria Giardini (ex Moltheni)", "Ligabue", "Simona Molinari", "Mark Knopfler", "Johnny Hallyday", "Iz'Kamakawiwo'ole" e "Fabrizio Moro".

Nel 2004 studia canto con "Tosca", "Fabiana Rosciglione", "Maria Grazia Fontana" e "Gabriella Scalise" presso "Cinecittà Campus".

Nel 2007 con "Stringerti di più" partecipa al Festival di Castrocaro. (nella stessa edizione partecipa anche Daniele Magro, entrambe non furono ammessi in finale).

14 Dicembre 2007 - Con "Il canestro sognato" vince il premio "Sport Musica e Medicina come "Miglior testo" e si esibisce al Teatro Politeama di Palermo.

Organizza a Palermo il "Festival Francesca Monti" (2007 e 2008) manifestazione canora in memoria di sua madre scomparsa a cui dedica il brano "Lo so".

Il 13 giugno 2009 pubblica il suo 1°album "A testa alta!" (distribuzione digitale Pirames International s.r.l.). Il suo genere musicale è Pop Rock. Tra i brani di punta : "Andrea!(...sto rinascendo)"; "Cancellarti dalla mente"; "Ho scelto te" e "Per voi".

Durante gli anni Andrea è stato ospite di diverse trasmissioni televisive e radiofoniche.

Oltre ad essere cantautore è stato "Presentatore", "Selezionatore regionale di vari Festival" ed è stato in "Giuria" per tante manifestazioni.

Il 18 Ottobre 2010, per la prima volta Andrea Gioè entra nell'importante classifica di Youtube "#92 - I più visti (in assoluto) - Partner".

17 Dicembre 2010 - La musica di Andrea Gioè è diventata il sottofondo preferito per moltissimi utenti di youtube di tutto il mondo (Russia, Colombia, Giappone, Venezuela ecc..). Il brano più utilizzato è : "100 Cuori verso una realtà!".

Il 17 Marzo 2011 - "La mia unica follia" sale al 3°posto nella classifica degli album più venduti su MondadoriShop.it.

Il 24 Marzo 2011 - L'EP "La mia unica follia" è tra gli album CONSIGLIATI da Mondadori e si mantiene al 10°posto degli album più venduti per più di un mese.

Il 4 Gennaio 2012 - Il canale ufficiale Youtube di Andrea Gioè ha superato le 100000 visualizzazioni!!! Andrea ringrazia tutti i fans!!!

7 Marzo 2012 - Amore, vita, religione ed attualità sono alcuni dei temi che raccontano, il secondo lavoro discografico di Andrea Gioè, "Tempo al tempo"distribuzione digitale Pirames International s.r.l.. 14 inediti particolari, dal rock radiofonico di "La ragione", al ritmo orientale di "Insieme noi" in duetto con "Valeria Tramontana", all'intima "La mia unica follia". Registrato, mixato e masterizzato da Salvo Perino alla Editing Studio di Palermo fra novembre 2009 e febbraio 2012. Incide "Kléral Ncw" canzone simbolo dell'azienda leader nel settore di prodotti per capelli "Kléral System" presente in 60 paesi in tutto il mondo. Per la prima volta con "Picciriddu", il nostro cantautore canta tutta la canzone in palermitano, in ricordo del Beato Papa Giovanni Paolo II, ha inciso "L'Angelo Bianco" (diventata l'inno della 2°Associazione Giovanni Paolo II di Bisceglie) e col brano "Tempo al tempo" partecipa alla gara di solidarietà con Amnesty International.

Il 13 Luglio 2012 - Per la prima volta Andrea Gioè con il brano "La ragione" entra a far parte della Compilation "MEId in Italy - Volume Tre (Speciale Estate)" prodotta dal M.E.I. di Milano.

Il 15 Luglio 2012 - Andrea è stato scelto dal Sindaco Leoluca Orlando per esibirsi in occasione del 388°Festino di S.Rosalia tenutosi al Foro Italico di Palermo. Ha coinvolto il pubblico con un'energica versione di "Ho scelto te".

Il 19 Luglio 2012 alle ore 17.25 il videoclip di "Lo so" in occasione della rubrica "Uzone 16mm" è stato trasmesso su "Italia 2".

Il 16 Settembre 2012 - Finalmente il nuovo album di Andrea Gioè "Tempo al tempo" entra a fare parte della prestigiosa cerchia degli "Album più scaricati di TV Sorrisi e Canzoni Music Shop" piazzandosi al 14°Posto in classifica, superando anche Danilo Amerio, Caparezza e Franco Battiato!

Il 29 Settembre 2012 - "Tempo al tempo" su "Mondadori Music Shop" raggiunge il 10°posto in classifica ma la sorpresa ancora più bella è vedere entrare al 15°posto il primo album di Andrea Gioè "A testa alta" che dalla sua uscita non era mai entrato in classifica, doppio momento di gioia e soddisfazione per il nostro cantautore palermitano.

* 22 Dicembre 2012 - Andrea in veste di ospite di esibisce a Villa Denise (Palermo) con tre importanti canzoni: "L'Angelo Bianco" per festeggiare la splendida notizia che la 2°Associazione Giovanni Paolo II ha consegnato la canzone direttamente in "Vaticano" riscuotendo un "piacevole compiacimento da tutti". Ha presentato in anteprima live il singolo "Chi eri tu?" scritta insieme a Vincenzo Marrone, inedito che farà da apripista al nuovo album "Andrea Gioè & Friends - Istinto Paterno" in uscita ad Aprile 2013. Ha duettatto "Nel blu dipinto di blu (D.Modugno)" con Francesco Boccia (il bravissimo artista che a Sanremo Giovani 2001 arrivò terzo con il brano "Turuturu").

* 11 Marzo 2013 - Andrea trasferitosi a Lourdes già da un mese viene intervistato in diretta a Tv2000 con lo sfondo meraviglioso della Grotta della Madonna di Lourdes per raccontare la sua storia. Per l'occasione si è esibito chitarra e voce cantando "L'Angelo Bianco". L'intervista è stata seguita da 160 mila telespettatori con uno share del 0,35 per cento.

* 14 Giugno 2013 - Come speciale anticipazione all'uscita del nuovo disco di Andrea Gioè, solo per i fans pubblica in download gratuito "Compagna di viaggio e amica del sogno (Acoustic Vers.)"

* 16 Giugno 2013 - Dopo più di un anno di lavoro finalmente esce "Andrea Gioè & Friends - Istinto Paterno" è un triplo disco che racchiude nuove canzoni come "Chi eri tu?", "Pianeta unico" e "Ma perché", mescolate ad inedite registrazioni live come "Istinto paterno", "La realtà ..." e "Yara & Sara". Nel disco sono presenti anche alcune incisioni storiche come "Palermo"; la strumentale "Sangue"; le poesie "Celeste corrispondenza" e "Panelle e pallottole". Ma il vero fiore all'occhiello di questo album è il cd che racchiude le canzoni di Andrea reinterpretate da altri artisti come "Valeria Tramontana", "Domenico Veri", "Ivan Grez" e tanti altri. L'album è stato registrato presso la Editing Studio di Salvo Perino (Palermo). Distribuzione digitale a cura di Pirames International s.r.l

* 16 Giugno 2013 - Non poteva essere che migliore presentazione in assoluto quella non programmata all'interno dell' "Accueil Notre Dame di Lourdes" dove Andrea Gioè ha eseguito dal vivo chitarra classica e voce le canzoni del nuovo triplo disco inserendo anche dei vecchi successi. Cantare "L'Angelo Bianco" è stato d'obbligo perchè a fare da sfondo a questo meraviglioso posto c'erano le foto esclusive di Papa Giovanni Paolo II nelle sue due visite a Lourdes. Un momento veramente memorabile per Andrea che festeggia i suoi 29 anni e presenta il nuovo album con una cornice unica e irripetibile.

* 28 Luglio 2013 ore 17:30 - In occasione della festa di Lourdes all'interno dell'Italien Village, Andrea ha tenuto un concerto di due ore. 31 canzoni in scaletta alternando diverse cover ai suoi successi come "Andrea!(...sto rinascendo)", "La ragione" e "Insieme noi". Inoltre ha eseguito molte canzoni nuove come "Chi eri tu?", "Pianeta unico", "Borgu Nuavu Mia" e la canzone in francese "Je suis une star".

* 10 Maggio 2014 - Partendo proprio da Argelès-Gazost (France) cittadina attuale in cui vive, Andrea da il via ai "Surprenant Concert". Una serie di concerti a sorpresa che vedranno il nostro cantautore presente probabilmente fra Francia, Spagna e Italia. E come dice lui: "Ne sentirete delle belle!".

* 17 Giugno 2014 - Doppia festa per Andrea Gioè! 30 anni trascorsi con tanta gente che gli vuole bene e ricevendo più di 300 messaggi d'auguri su Facebook a cui ha deciso di rispondere uno ad uno. 5 anni dall'uscita del suo primo tanto amato album "A testa alta" che eccezionalmente ripropone interamente dal vivo eseguendo la scaletta originale del disco accompagnato dal suo ukulele. Andrea ha tenuto il concerto sulla splendida riva dell'oceano di Capbreton (France). Cantare "Lo so" e durante il ritornello veder passare un gabbiano non puo' far che emozionare il nostro cantautore, stessa magia avviene con "Andrea!(...sto rinascendo)", "Stringerti di più" e "Per voi" canzoni in cui il mare e l'oceano fanno da padroni! Oltre alle 14 canzoni di A testa alta ha eseguito anche altri suoi successi come "Ricordati di me"; "Palermo" e "Compagna di viaggio e amica del sogno". Un esperienza indimenticabile per i suoi "primi 30 anni di vita e 15 anni di musica"!

* 7 Luglio 2014 - "(...sto rinascendo) 15 anni di Musica sempre A testa alta" raccontati in 18 canzoni che hanno segnato la storia del nostro cantautore Palermitano da "Andrea!(...sto rinascendo)" a "Lo so", "Ricordati di me" fino a "Tempo al tempo". Prodotto da A.G. Production.L'album è stato registrato presso la Editing Studio di Salvo Perino (Palermo). Distribuzione digitale a cura di Pirames International s.r.l.

* 1 Ottobre 2014 - Grazie al "2°Hangout di Google+", Andrea ha presentato il videoclip di "Sono pazzo di te", trasmesso uno special di 2 ore riguardante i suoi "Surprenant concert" e resa pubblica la sua partecipazione ad "Area Sanremo 2014" con la canzone "Ritrovarsi o Яetroversi¿" di cui è autore di testo e musica.

* Dal 16 al 19 Ottobre 2014 - Andrea per la prima volta partecipa alla prestigiosa Accademia di "Area Sanremo". Con la sua forte e simpatica personalità di certo non è passato inosservato destando la curiosità, l'apprezzamento e l'interesse di tutti. Tra i momenti più salienti senz'altro è il duetto con Simona Molinari in "La felicità", "La canzone dell'amor perduto (F. De Andrè)" e la sua "Sono fatto cosi'" con Renzo Rubino. Insieme ad altri partecipanti si è esibito in "Io vagabondo" ed "Un pugno di sabbia" il quale vedeva alle tastiere proprio "Beppe Carletti" leader dei Nomadi.

* 12 Novembre 2014 ore 11 - Presso il Palafiori di Sanremo, Andrea esegue per la prima volta "Ritrovarsi o Яetroversi¿" davanti l'attenta giuria di Area Sanremocomposta da Roby Facchinetti, Giusy Ferreri e Dargen D'Amico. Facchinetti ha notato la sua incredibile energia dicendogli "con questa cattiveria quando ti esibisci potresti mettere paura alle persone", La Ferreri ha apprezzato la parola in palermitano usata nella canzone, il rapper D'Amico dice: "Andrea tu sei uno che ha veramente tanto da raccontare scrivi veramente tanto, l'unico consiglio è quello di fare attenzione alla metrica, pero' bravo davvero!".

* 13 Novembre 2014 ore 11 - In attesa di ripartire per Lourdes, alla stazione di Marsiglia c'era un pianoforte a disposizione per i viaggiatori ed Andrea non ci ha pensato due volte ad eseguire sette canzoni tra cui "Ritrovarsi o Яetroversi¿", "Andrea!(...sto rinascendo)", "Lo so" e "La ragione".

* 27 Dicembre 2014 - Andrea chiude il suo anno musicale con un doppio bellissimo traguardo 500 Iscritti su Youtube e 6030 visualizzazioni in due settimane per il Videoclip di Picciriddu.

* 10 Febbraio 2015 - "Ritrovarsi o Яetroversi¿" (brano escluso da Sanremo 2015), "Niente regali da scartare per Natale", "Fidarsi..." e "Un altro sole". Presente anche "Je suis une star", blues cantato interamente in francese. Arrangiato e mixato presso la Aeko Recording (Palermo) di Gigi "Trauma" Paladino & Giuseppe Schillaci. Distribuzione digitale a cura di Pirames International s.r.l..

* 9 Agosto 2015 - 17h - In occasione dell'ultima puntata di "Storie da Lourdes" in diretta su TV2000, Andrea Gioè ha fatto un intervista (all'interno del Santuario di Lourdes) sulla sua vita cantando "Ritrovarsi o Retroversi?", "Tempo al tempo", "Lo so" e "L'Angelo Bianco". Rivedersi in Tv per lui è stata un emozione indescrivibile che lo ha fatto piangere di gioia.

"Ritrovarsi o Яetroversi¿" quinto lavoro discografico di un Andrea Gioè molto introspettivo, duro e diretto. 14 nuove canzoni prevalentemente pop-rock come

* 30 Ottobre 2015 - Con il brano "Senza te" scritto insieme al maestro Angelo Avarello dei Teppisti dei Sogni, Andrea ha partecipato alle selezioni di Sanremo Giovani 2016.

* 25 Novembre 2015 - Andrea ha avuto l'onore di chiudere la puntata di Festival Italia In Musica trasmesso su Gold Tv. In anteprima assoluta per l'Italia ha eseguito "Senza te" (brano escluso da Sanremo 2016), tra gli ospiti presenti anche "Angelo Avarello dei Teppisti dei Sogni" ed "Anonimo Italiano".

* 24 Dicembre 2015 - SENZA TE (canzone presentata a Sanremo Giovani 2016) è la ribellione di un figlio che non riesce ad accettare la scomparsa della sua meravigliosa "Mamma" al quale urla il suo amore attraverso una "Celeste corrispondenza". All'interno dell'ep oltre le versioni in inglese, spagnolo e francese, inoltre "Oh Terra Mia" una bellissima cover dei "Teppisti dei Sogni" dedicata ai giudici Falcone e Borsellino. Prodotto: da Angelo Avarello per Vangelo Day Edizioni.

Arrangiamento a cura di: Angelo Avarello e Sandro Cupellaro presso la "Studio" di Cisterna di Latina.

* 11 Novembre 2016 - BEST OF Andrea Gioè: Aspettandoti (…sulla soglia del mio cuore) è un viaggio musicale che ripercorre le tappe più importanti del cantautore Palermitano. Da « Palermo » (2004) a « Senza te » (2016). 38 canzoni rimasterizzate da AEKO Recording racchiuse in un doppio disco mozzafiato. Prodotto da A. G. Production di Andrea Gioè. Distribuzione digitale a cura di Pirames International. Fotografia: Davide De Santis. Aspettandoti (...sulla soglia del mio cuore) è stata presentata alle selezioni di Sanremo Giovani 2017.

* 25 Novembre 2016 - Record Assoluto! Il videoclip di Aspettandoti (…sulla soglia del mio cuore) raggiunge 100.000 visualizzazioni su Youtube.

* 21 Dicembre 2016 - Con "Andrea!(...sto rinascendo)" e "Aspettandoti(...sulla soglia del mio cuore)", il nostro cantautore ha partecipato alle selezioni di Musicultura 2017.

* 9 Febbraio 2017 - Da Sanremo, insieme a Ron è stato a "La Vita in Diretta" su Rai 1 duettando con lui "Non abbiam bisogno di parole".

* 30 Ottobre 2017 - Col brano "Premura" ha partecipato alle selezioni di Sanremo Giovani 2018.

* 11 Gennaio 2018 - Con i brani "Papà" e "Premura" ha partecipato alle selezioni di Musicultura 2018.

* 23 Gennaio 2018 - In facoltà di iscritto IMAIE ha votato 3 delle nuove proposte di Sanremo Giovani 2018 per l'assegnazione del "Premio Enzo Jannacci".

Adesso sta lavorando in studio per finalizzare il suo nuovo album.

https://www.youtube.com/watch?v=jk_tO3YU200

https://www.youtube.com/watch?v=AgCChonpfE0

https://www.youtube.com/watch?v=PwpMFVu1MD8

