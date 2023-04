Festa della Pace

Palermo, al via la seconda edizione della Festa della Pace

L'iniziativa sarà anche occasione per ricordare Martin Luther King e il suo impegno per i diritti umani, nel 55mo del suo assassinio.

La Consulta per la Pace del Comune di Palermo, il prossimo mercoledì 5 aprile, nel cortile interno della D.D. "Nicolò Garzilli", in via Isonzo 7, organizza la seconda edizione della Festa della Pace. L’iniziativa sarà anche occasione per ricordare Martin Luther King e il suo impegno per i diritti umani, nel 55mo del suo assassinio.



Interverranno, tra gli altri, la maestra cantautrice Lucina Lanzara, che coinvolgerà i bambini delle varie classi in un’attività musicale ritmica con l'ausilio di piccoli strumenti a percussione e il cantautore Maurizio Maria D’Amico con un repertorio di canti di pace.

