Palermo, donato albero di Natale a ospedali Villa Sofia Cervello

La consegna dell'albero è avvenuta stamattina. Avanti Insieme: ''Tutti cittadini potranno abbellirlo con qualsiasi decorazione ad arricchire l'addobbo.

“Nonostante la delicatissima situazione economico-finanziaria del Comune, l'Amministrazione, tramite l'assessore Marino e grazie alla donazione di un privato, ha messo a disposizione dei quartieri ricadenti nella Sesta Circoscrizione un albero di Natale.

In condivisione con l'Amministrazione Comunale, con la Sesta Circoscrizione e con il Comitato Educativo della Sesta Circoscrizione stessa, abbiamo deciso di offrirlo a nome della Cittadinanza all'ospedale Cervello, dedicandolo alle vittime del Covid-19 e in segno di riconoscenza a tutto il personale sanitario impegnato in prima linea nella lotta alla pandemia insieme al personale impegnato nella campagna vaccinale.

La nostra proposta è stata accolta con entusiasmo dall’Azienda Ospedaliera 'Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello', che ringraziamo per la disponibilità, con cui abbiamo concordato di posizionarlo all’ingresso dell’ospedale Cervello.

La consegna dell’albero è avvenuta stamattina alla presenza della dottoressa Randazzo, dirigente della direzione medica di presidio p.o. Cervello, del presidente della Sesta Circoscrizione Michele Maraventano, del vicepresidente Roberto Li Muli, del consigliere comunale Massimo Giaconia e di una rappresentanza del Comitato Educativo della Sesta Circoscrizione. Insieme all’albero abbiamo consegnato anche degli addobbi donati con generosità da commercianti e cittadini della zona, anche se non sufficienti ad addobbarlo completamente, visto che l’albero è alto circa sei metri. Invitiamo quindi tutte le cittadine e i cittadini che vorranno abbellirlo con qualsiasi decorazione ad arricchire l’addobbo, offrendo così il loro omaggio alle vittime della pandemia e un segno personale di gratitudine a chi ci aiuta ogni giorno a combatterla”.

Lo dichiarano i consiglieri Valentina Chinnici e Massimo Giaconia del gruppo consiliare Avanti Insieme.

