Palermo, Orlando incontra il nuovo console della Federazione Russa

Il sindaco Leoluca Orlando ha incontrato stamani il nuovo console generale della Federazione Russa a Palermo, Sergeji Patronov.

21/10/2020

Il sindaco Leoluca Orlando ha incontrato stamani, nella sede istituzionale di Villa Niscemi, il nuovo console generale della Federazione Russa a Palermo, Sergeji Patronov.



“E’ la conferma – ha dichiarato il sindaco al termine dell’incontro - dell’interesse a continuare i già significativi rapporti fra la realtà palermitana e la realtà russa. È stata un’occasione per mettere a fuoco una serie di iniziative che già sono state organizzate, la cui celebrazione a Palermo e in Russia è stata sospesa in attesa che finisca l'attuale emergenza pandemica”.

