Postazione decentrata di Brancaccio, Falzone: ''Usufruire sistema di prenotazione appuntamento, tempi di attesa sono drasticamente diminuiti''

''I turni straordinari pomeridiani senza prenotazione sono stati assunti per agevolare quei cittadini che presentano un'urgenza di rilascio della carta d'identità elettronica'', sottolinea l’assessore al Personale Dario Falzone.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 10/05/2023 - 18:52:29 Letto 764 volte

“In merito ai fatti che si sono registrati nella postazione decentrata di Brancaccio, si tiene a precisare che, da quando l’amministrazione ha introdotto il sistema misto di prenotazione per gli appuntamenti che riguardano il rilascio di CIE (Carte d’identità elettroniche), quello che ha interessato la seconda circoscrizione ha rappresentato un episodio isolato.

Si invita, dunque, la cittadinanza a usufruire del sistema di prenotazione dell’appuntamento. Infatti, i tempi di attesa per gli appuntamenti prenotati sono drasticamente diminuiti. Si va da un’attesa di un giorno, proprio nella postazione di Brancaccio, dove il primo giorno utile per un appuntamento è fissato per domani, 11 maggio, a un’attesa massima, come indica il sistema di prenotazione sul sito del Comune di Palermo, fino all’1 giugno nella postazione decentrata di piazza Marina. Dunque, un episodio come quello accaduto nella postazione di Brancaccio, oltre a essere assolutamente censurabile, è del tutto ingiustificato.

Si sottolinea, infine, che l’impegno dell’amministrazione di garantire turni straordinari pomeridiani senza prenotazione è stato assunto per agevolare quei cittadini che presentano un’urgenza di rilascio della carta d’identità elettronica. A tal proposito, si ricorda che nei turni pomeridiani senza prenotazione la priorità viene riservata a chi necessita della carta di identità per partire per motivi di salute, presentando apposita documentazione; chi presenta un titolo di viaggio già acquistato che preveda una partenza urgente documentabile; altri motivi di urgenza documentabili”. Lo ha dichiarato l’assessore al Personale Dario Falzone.

Fonte: Comune di Palermo

