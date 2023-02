Previsioni Meteo, nevicate più intense colpiranno la Sicilia

meteo

Il gelo di NìKola imperversa sull'Italia portando le minime sottozero in pianura su tutto il Centro-Nord e localmente al Sud con venti di burrasca dal Piemonte fino alla Sicilia, neve a quote collinari in Sardegna e fino al piano in Piemonte e Puglia. Una fase gelida che ci accompagnerà almeno fino a venerdì, con un peggioramento da domani.

Lorenzo Tedici, meteorologo del sito iLMeteo.it, conferma infatti che l’apice del maltempo è previsto tra giovedì e venerdì quando un ciclone risalirà dall’Algeria favorendo nubifragi in Sicilia, Calabria e Sardegna, e stante le temperature basse, anche tonnellate di neve a quote collinari su queste regioni: potremmo sintetizzare con ‘nubifragi di neve’!

Al momento, sembra che le nevicate più intense colpiranno la Sicilia e la Calabria, ma anche la Sardegna potrebbe essere nel mirino di questo ciclone invernale.

Venerdì con il ciclone in spostamento verso la Libia il tempo migliorerà lentamente dal pomeriggio, ma avremo ancora nevicate e forti disagi specie in Sicilia e Calabria.

Infine, durante il weekend, il nocciolo gelido NìKola, in compagnia del ciclone arrivato da Ibiza, diventerà un lontano ricordo.

