Primo maggio, niente auto in sosta al Parco della Favorita: l'ordinanza

L'ufficio traffico del Comune di Palermo ieri ha firmato un'ordinanza che, domenica dalle 5 alle 20, vieta il transito veicolare all'interno del parco della Favorita.

L'ufficio traffico del Comune di Palermo ieri ha firmato un'ordinanza che, domenica dalle 5 alle 20, vieta il transito veicolare all'interno del parco della Favorita e nelle vie di collegamento ad esso e istituisce anche il divieto di sosta e fermata negli stessi luoghi.

Nel dettaglio gli assi viari di Montepellegrino interessati saranno Via Bonanno, via Monte Ercta e via Padre Giordano Cascini.

Dopo la diffusione dell’ordinanza e le sue interpretazioni è arrivata una precisazione da parte dell’amministrazione. Sarà, infatti, possibile per le auto transitare lungo gli assi principali e dunque percorre la favorita da e per Mondello ma non si potrà sostare, parcheggiare, o entrare nei viali interni del parco.

"Ai trasgressori - si legge nel testo del provvidemento - saranno applicate le sanzioni previste dalle norme vigenti".

Dopo le “arrustute” di Pasquetta e del 25 aprile, niente auto quindi all’interno del polmone verde palermitano il primo maggio, giorno in cui si celebra la Festa dei lavoratori.

