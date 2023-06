teatro estivo

''R…Estate a teatro!'', al via la stagione estiva al ReMida Casa Cultura e al Cineteatro Colosseum

Fino al 16 settembre una raffica di spettacoli che accontentano tutti: dai più grandi ai piccini.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 19/06/2023 - 18:27:10 Letto 825 volte

R…Estate a teatro! Grande stagione di spettacoli, a Palermo, al ReMida- Casa Cultura e al Cineteatro Colosseum, che si preparano ad accogliere tutti a suon di risate. Fino al 16 settembre una raffica di spettacoli che accontentano tutti: dai più grandi ai piccini.

Il direttore artistico, Orazio Bottiglieri, ha preparato un cartellone ricco con una mission: riempire i teatri anche in estate, così da godere della magia che solo quella sala può donare.

Venerdì 23 giugno con Gino Carista e Caterina Salemi, sempre al ReMida, alle 21:15. Due ore di ilarità passate con due grandi talenti dell'intrattenimento, che portano sul palco scene di vita tratte dal quotidiano. Sketch e gag nei quali il duo non si risparmia in energia e bravura.

A seguire, risate assicurate con Bibi Bianca, sabato 24 giugno, alle 21:15, al Cineteatro Colosseum.

Poi, è la volta de “I Petrolini”, sabato 1 luglio, alle 21:15, al Cineteatro Colosseum, con il ritorno sul palco di un gruppo storico del cabaret palermitano: Ciro Chimento e il Maestro Aguglia, che raccontano un susseguirsi di disavventure e disgrazie che faranno divertire lo spettatore.

E come non perdersi venerdì 7 luglio, alle 21:15, al ReMida Casa Cultura, con Striitman. Giovanni Bonsignore, con le sue imitazioni e i suoi personaggi, accompagna in una carrellata dove protagonista è la musica italiana, dal mitico Adriano Celentano al grande Gianni Morandi in un viaggio tra musica e parole.

Altro fine settimana in compagnia di Carista e Salemi, ma al Cineteatro Colosseum, sabato 8 luglio, alle 21:15.

Venerdì 21 luglio, invece, è la volta di “Mia madre sta con Adolf”, commedia di Orazio Bottiglieri. Sul palco con Agostina Somma, Eleonora Randazzo e Massimo Eugenio. Un giorno, Elena, trova al parco vicino casa un signore con dei piccoli baffetti e tanti traumi che dice di chiamarsi Adolf e decide di ospitarlo a casa della madre, vedova da tanti anni. Una storia di valori quali la famiglia, l'amicizia e la fratellanza, con un finale emozionante. Appuntamento, alle 21:15, al Cineteatro Colosseum.

Ritornano, poi, I Petrolini, al ReMida Casa Cultura, sabato 22 luglio, alle 21:15.

Il fine settimana seguente, invece, è la volta di 1,2,3 Ridiamo: Giorgio Pitarresi, Massimo Eugenio ed Ettore Demma sono protagonisti di uno spettacolo comico condito dalle loro spiccate e vivaci personalità che si alternano sul palco portando risate, colori e ironia. Appuntamento venerdì 28 luglio, alle 21:15, al ReMida Casa Cultura.

Sabato 29 luglio, spazio alla dolcezza, con BI&BI non si scrive così. Al Cineteatro Colosseum, Orazio Bottiglieri, Giorgio Pitarresi, Iole Firemi, Jessica Romano e la piccola Rachele Cardinale, in una storia comica e divertente ma che vuole far riflettere chi non ama e rispetta la nostra città. La piccola Rachele, a soli otto anni, si trova a gestire un B&B, ad aiutarla disgraziatamente si ritrova il padre e lo zio che non conoscono lingue straniere e che descrivono Palermo in maniera ironica, allegra e paradossale. Appuntamento alle 21:15.

Unico appuntamento di agosto, sabato 26, alle 21:15, con il ritorno di 1,2,3 Ridiamo, al Cineteatro Colosseum.

Si ritorna sabato 2 settembre, alle 21:15, sempre al Cineteatro Colosseum, con I tre fratelli: una storia che rappresenta la forte umanità di una protagonista che rifugia nell'alcol qualsiasi suo problema; una storia che potrebbe sembrare drammatica, ma che è in realtà un racconto di emozioni che attraverso un finale particolare e coinvolgente lascia lo spettatore di stucco. Sul palco Rosalba Bologna, Patri Franco e Gaspare Sanzo.

Si prosegue, al ReMida Casa Cultura, sabato 9 settembre, alle 21:15, con “Diversamente umano”, dalla penna di Orazio Bottiglieri, sul palco con Giorgio Pitarresi, Massimo Eugenio ed Eleonora Randazzo. Una commedia ricca di momenti comici e significativi che colpiscono lo spettatore e lo trascinano ad un finale inaspettato e sorprendente. Ruggero è un diversamente umano e alla sua famiglia, costretta ad assecondare ogni giorno le sue stramberie, la cosa ha iniziato a stancare.

Domenica 10 settembre, alle 21:15, al ReMida Casa Cultura, ritorna Striitman.

Grande finale, poi, sabato 16 settembre, al ReMida Casa Cultura, con “Il ritorno dei frittoli”. Sul palco Bibi Bianca accompagnato da Roberto Mannino e Giorgio Barone, presentano nuovi e vecchi sketch che raccontano la storia di quarant'anni di cabaret in modo satirico, irriverente ma sempre fortemente legati alla nostra terra.

Il biglietto d’ingresso ha un costo di 5 euro.

Per maggiori informazioni, basta chiamare i numeri 0917467677 o 3926393204 per gli spettacoli al ReMida – Casa Cultura; mentre lo 091442265 per gli eventi al Cineteatro Colosseum.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!