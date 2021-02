Safer Internet Day

Safer Internet Day, 6 adolescenti su 10 non si sentono al sicuro online: le iniziative a Palermo

Le iniziative del Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza in occasione del ''Safer Internet Day''.

“Sono dati che preoccupano quelli lanciati dall'Osservatorio Indifesa 2020 di Terre des hommes e ScuolaZoo. Secondo il sondaggio, somministrato a circa 6000 ragazzi e ragazze d'Italia, 6 adolescenti su 10 dichiarano di non sentirsi al sicuro online”.



Lo scrive in una nota il Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza del Comune di Palermo, Pasquale D’Andrea, il quale sottolinea anche che “l'incubo maggiore per le ragazze è il Revenge porn (52,16%). Inoltre, ragazzi e ragazze esprimono sofferenza per episodi di violenza psicologica subita da parte di coetanei (42,23%) e in particolare il 44,57% delle ragazze segnala il forte disagio provato dal ricevere commenti non graditi di carattere sessuale online”.



"I numeri, ad ogni modo – continua D'Andrea - confermano un trend in crescita dei fenomeni a mezzo web. Ecco perché, ora più che mai, occorre che in Sicilia venga approvata la legge in materia - ferma da un anno all'Ars- e che il MIUR inserisca nel piano dell’offerta formativa l’EDUCAZIONE DIGITALE. Reputo opportuno che il Comune, il Terzo Settore e la Chiesa, dopo questo periodo buio, mettano in campo tutte le azioni utili al recupero delle relazioni e del dialogo tra le generazioni, in particolare con i ragazzi e le ragazze. Il tavolo tecnico New Media e Cyberbullismo - conclude il Garante - continuerà a lavorare nella direzione della diffusione dell'informazione e della formazione contro i rischi del web con alcune novità previste in primavera".



Da domani, martedì 9 febbraio 2021, in occasione del "Safer Internet Day", la giornata mondiale dedicata all’uso positivo di Internet, il Garante diffonderà una serie di iniziative in città. Altrettante iniziative saranno organizzate dal MIUR e dall'Ufficio Scolastico.

Il programma:

9 FEBBRAIO 2021

ore 09.00 a cura dell’ I.C. Falcone “Educare alla Media Education per un sano uso dei New media”

ore 10.00 a cura di Made 3.0 c/o Liceo Classico Internazionale G. Meli “Sto bene con me- sto bene con gli altri”

ore 17.00 Webinar online a cura del Pool antiviolenza e del Convitto Nazionale Giovanni Falcone “I nostri figli in rete tra rischi e opportunità” sulla pagina facebook del Convitto Nazionale Giovanni Falcone

ore 17.00 a cura di AGESCI “La solitudine di un cellulare, un sito, una sfida estrema – I social. Vivere bene la sfida del digitale – Opportunità e rischi della rete pagina facebook “Famiglia e benessere di Cittadella”

ore 21.00 a cura di “Genitori Connessi “Strategie contro le dipendenze digitali” pagina facebook



10 FEBBRAIO

ore 21.00 a cura di Genitori Connessi “Evoluzione del Social Risk” e “Uso dei social e relazioni tra genitori e figli” pagina facebook



11 FEBBRAIO

ore 16.00 a cura di Rotary TDS “CYBERBULLISMO, come conoscere i pericoli attraverso le nuove tecnologie informatiche"



ore 16.30 a cura di CIFA Onlus “#hatetracker: la guida” incontro on line.

