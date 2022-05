Super Comunicatori sul podio all'Università Meier di Milano: a Biagio Maimone il premio Top Communicator of the Year

Super Comunicatori

Super Comunicatori sul podio all'UniversitÓ Meier di Milano: a Biagio Maimone il premio Top Communicator of the Year

A Biagio Maimone, Fabrizio Pregliasco, Luciano Fontana, Paolo Liguori, Angelo Perrino, Piero Chiambretti, Giuseppe Brindisi, Gaspare Borsellino, il Premio Top Communicator of the Year, prima edizione.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 13/05/2022 - 13:35:17 Letto 821 volte

La comunicazione riveste un enorme rilievo, sia per quanto attiene la vita personale, sia per quanto riguarda il piano professionale.

Dunque nel panorama socio-economico la comunicazione è alla base, ma chi ne è all’altezza?

Il Club del Marketing e della Comunicazione, associazione senza scopo di lucro, che vanta più di 42.600 manager e consulenti di aziende e agenzie della Mar-Com Community italiana, dal suo Osservatorio privilegiato e specializzato ha voluto fare il punto per dare una precisa risposta al quesito. Ma è andata oltre, non solo identificando chi ne è all’altezza, ma addirittura selezionando e dando un attestato tangibile ai migliori, ognuno nella propria categoria professionale

Lo stesso ClubMC.it, in partnership con il Dipartimento di Scienze della Comunicazione dell'Università Meier, e con la collaborazione di Party Round Green organizza la prima edizione del Premio Top Communicator of the Year.

La cerimonia di premiazione si terrà Martedì 31 maggio 2022, dalle ore 14.30 alle ore 17.00, nell'Aula Magna dell'Università Meier, in Viale Murillo, 17 a Milano.

Verrà celebrato chi si è distinto al meglio sul piano della comunicazione, oltreché per doti innate, per grandissimo talento e notevole professionalità, credibilità e spontanea empatia con gli interlocutori, siano essi lettori o telespettatori.

Riceveranno l’esclusivo e prestigioso riconoscimento 24 volti italiani notissimi, di cui ne citiamo alcuni: Luciano Fontana, Direttore del Corriere della Sera Maurizio Belpietro, Direttore de "La Verità", Giuseppe Brindisi, conduttore di Zona Bianca e del Tg4, Paolo Liguori, Direttore editoriale del Tgcom24, Gianluigi Nuzzi, giornalista d’inchiesta e conduttore Tv Rete 4, Piero Chiambretti, brillante conduttore di programmi di intrattenimento, Marino Bartoletti, giornalista e scrittore, vincitore del Premio Bancarella Sport, Alessandro Cecchi Paone opinionista, divulgatore scientifico e docente di comunicazione, Angelo Macchiavello giornalista cronista di guerra Mediaset, Alberto Brandi giornalista sportivo e conduttore tv dir. Mediaset Sport, Angelo Perrino direttore di Affaritaliani.it, Gaspare Borsellino direttore di Italpress, Biagio Maimone, direttore Marketingjournal.it e corrispondente dall'Italia per il quotidiano America Oggi, nonché ideatore del marketing e della comunicazione socio-umanitaria,

Germano Lanzoni, Attore–Protagonista Film “Mollo tutto e apro un ciringhito”, Fernando Proce, conduttore radiofonico di Radio 101, Luca Levati, direttore di Radio Lombardia, Fabrizio Pregliasco, virologo e divulgatore medico, Simone Rugiati rinomato chef Tv star, Giorgio Santambrogio amministratore delegato del Gruppo Vegè per comunicazione B2C, Andrea Zucca presidente Gruppo L’Ippogrifo per comunicazione B2B e Miky Degni, famoso pubblicitario e artista dalla comunicazione non convenzionale: dipinge quadri intingendo il pennello nel vino, Zap e Ida due fenomenali vignettisti ideatori della Humor Instant Communication.

I premi saranno consegnati dalle Donne Marketing e dalla Donne Comunicazione, attualmente in carica, tra le quali spiccano Cristina Cossa, Direttore Marketing Rigoni Asiago, Marilena Manzoni, comunicazione Unicredit Banca , Myriam Forte, Presidente Gruppo Myriam Forte Consulting, Laura Morino Titolare di Morino Studio, Laura Adami L.V. Pubbliche Relazioni, Silvia Venchiarutti Senior Partner, Venchiarutti Linguistics Consultancy Agency

Farà gli onori di casa Danilo Arlenghi, presidente nazionale del ClubMC che sarà coadiuvato dalla bravissima ed affascinante conduttrice Televisiva Sheila Capriolo di 7Gold Tv, il quale ha dichiarato “Era tempo che coltivavamo l’idea di istituire un Premio come questo, conferito all’eccellenza maschile e consegnato dall’eccellenza femminile”

All'evento, trasmesso in diretta streaming su Canale Europa al link www.canaleeuropa.tv e patrocinato da Plef, Adico e IAA, presenzieranno circa 150 professionisti e imprenditori del comparto Marketing e Comunicazione, giornalisti e agenzie stampa.

La partecipazione è gratuita, con preventiva conferma obbligatoria, via email, all'indirizzo info@clubmc.it

